Lula convoca ministros para discutir sobre o futuro da Petrobras

Em meio à crise da Petrobras, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convocou três ministros para conversar sobre a crise na estatal. A reunião acontece na noite deste domingo (07), no Palácio do Alvorada.

O encontro deve ter a presença dos ministros da Casa Civil, Rui Costa, e de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Além deles, Fernando Haddad, titular da Fazenda, recebeu, de última hora, o chamado do presidente.

A reunião acontece em meio à crise na presidência da Petrobras, chefiada por Jean Paul Prates. Com chances de sair do comando da estatal, Prates já tem encontro com Lula marcado no início desta semana.

Por isso, a pauta principal do encontro deve ser a permanência, ou não, de Prates na presidência da estatal e uma possível troca dele por Aloizio Mercadante, que atualmente preside o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).