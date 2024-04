R70: 'Eu acho que em poucos dias a gente vai estar com cenário de estabilidade', diz Paulo Pimenta

IPVA

Proprietários de veículos com finais de placa 74 a 94 têm até amanhã para pagar o imposto com descontos de 5% a 15%.

Câncer de próstata

Estudo publicado na revista The Lancet estima que o número de casos anuais da doença deve dobrar em 2040, saltando para 2,9 milhões.

(J. Bosco)

"Eu sinceramente acho que em poucos dias a gente vai estar com cenário de estabilidade.”

Paulo Pimenta, ministro da Secretaria de Comunicação Social, sobre a Petrobras, que está nos holofotes devido a especulações a respeito de uma possível troca no comando.

ALIMENTOS

PREÇOS

O senador Beto Faro (PT-PA) convocou para terça-feira (9) reunião com o ministro do Desenvolvimento Agrário e Reforma Agrária, Paulo Teixeira, o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Edegar Pretto, e o economista Guilherme Mello, secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Na pauta, um plano emergencial para reduzir o preço dos alimentos e garantir o equilíbrio econômico.

META

A elevação da demanda - associada a fatores sazonais, como a crise climática e a redução da área plantada - teve impacto sobre os preços e agora a palavra de ordem do governo é adotar medidas que façam os preços caírem o quanto antes. Diante disso, o esforço da bancada governista é buscar formas emergenciais que garantam o aumento na oferta desses produtos, garantindo o abastecimento interno.

ALUMÍNIO

EMISSÕES

A Associação Brasileira do Alumínio (Abal) realiza, nos dias 9 e 10 de abril, o 9º Congresso Internacional do Alumínio, em São Paulo (SP), um evento que é considerado o maior do setor na América Latina. Uma dessas pautas será a intensidade das emissões de poluentes, vindas da produção de alumínio primário, que tem diminuído desde 2019, mas que deve ter estratégias fortalecidas. Nem precisa lembrar que o Pará, um dos principais players de beneficiamento de alumínio em operação no planeta, também opera no regulamento da redução das emissões.

PRODUÇÃO

O mais recente levantamento do Instituto Internacional do Alumínio (IAI), divulgado neste ano pelo IAI Committee Meetings, em Londres, mostra que a produção global do metal cresceu 3,9%, passando de 104,1 milhões para 108,2 milhões de toneladas, enquanto os níveis de emissões da indústria reduziram em 4,4%.

EMAÚS

AJUDA

O movimento República de Emaús, criado pelo padre Bruno Sechi, está fazendo uma campanha para arrecadar doações para manter as obras do projeto que se tornou referência nacional na defesa dos direitos de crianças e adolescentes. Os recursos são usados para ajudar a pagar equipe, comprar material de expediente e fazer reparos nos caminhões usados na grande coleta. As doações podem ser feitas via Pix (91-98938-3797). Entre as missões do movimento está o desenvolvimento de ações para educação informal e formal para crianças e adolescentes que se encontram em situação de risco social, particularmente as que vivem nas ruas e as que são alvos de qualquer tipo de violência.

MOSCA

CONTROLADA

Uma boa notícia para o agronegócio paraense: os municípios de Oriximiná e Terra Santa já não registram a presença da mosca-da-carambola. Apesar do nome, a praga afeta outras frutas, como acerola e manga. Em novembro do ano passado foram encontrados insetos em frutos cultivados nos dois municípios. Em razão disso, o Ministério da Agricultura e Pecuária declarou emergência fitossanitária no Pará e em outros três estados. A Agência de Defesa Agropecuária do Estado (Adepará) informou no fim de semana que nos últimos meses intensificou as ações de monitoramento, e instalou mais armadilhas para captura do inseto e coleta de frutos. A agência realizou também atividades de educação fitossanitária nos portos, terminais, escolas, comércio e feiras, sensibilizando a população com informações sobre a praga. Além disso, intensificou o trabalho de fiscalização agropecuária para evitar o trânsito de frutos hospedeiros para municípios sem a presença do inseto.

ARARAJUBAS

RETORNO

Um Termo de Colaboração, assinado entre o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio) e a Fundação Lymington, oficializou o início da 3ª etapa do Projeto de Reintrodução e Monitoramento de Ararajubas na Região Metropolitana de Belém. Até pouco tempo consideradas por instituições de pesquisa aves extintas nos arredores de Belém, as ararajubas (Guaruba guarouba) estão de volta aos céus da capital paraense, após oito anos de trabalho. O projeto já possibilitou o retorno de 58 desses pássaros à natureza.

NOVAS

A expectativa é que até 2025, quando Belém sediará a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP 30, outras 50 ararajubas sejam devolvidas aos céus da região.

Em Poucas Linhas

► Termina nesta segunda-feira (8) o prazo para que proprietários de veículos com finais de placas 74 a 94 façam o pagamento antecipado do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) com direito a descontos.

► Os benefícios podem chegar a 15% para quem não tem multas de trânsito há dois anos; a 10% para quem não recebeu multas no ano passado e são de 5% nas demais situações.

► Será realizado em Belém, nos dias 24, 25 e 26 de abril, no auditório do Ministério Público do Estado, o Encontro Nacional dos Promotores e Procuradores de Justiça da Área Ambiental no Brasil.

► São esperadas cerca de 300 pessoas de todo o País. Entre os palestrantes estará a jornalista Míriam Leitão.

► Nesta segunda-feira (8), o Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR), em Belém, realiza programação para celebrar o Dia Nacional do Braille. Na programação, uma “Feira Braille” que foi desenhada para permitir a troca de experiências entre profissionais da instituição e a comunidade assistida.

► Atualmente, 15 municípios estão em situação de emergência no Pará, sendo oito por chuvas intensas, três por estiagem, dois por erosão costeira e dois por enxurrada e alagamento. Os dados são da Defesa Civil do Estado. Neste ano já foram liberados R$ 5,5 milhões para auxílios às famílias afetadas.

► O Instituto de Direito Administrativo do Pará (Idapar), presidido pelo advogado Marcio Moraes, vem ganhando cada vez mais espaço na comunidade jurídica do Estado.

► Depois de formalizar diversas parcerias com órgãos como o Ministério Público do Estado, a Universidade da Amazônia e a Escola Superior da Advocacia, a entidade trabalha para formalizar sua primeira parceria internacional, com um instituto português, para promover o acesso dos seus membros ao mestrado e doutorado naquele país.