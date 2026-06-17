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Política

Lula começa a gravar vídeos declarando apoios em eleições estaduais

Estadão Conteúdo

Com a proximidade das convenções partidárias, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) começou a definir publicamente os palanques estaduais de sua base para as eleições de 2026. Nesta segunda-feira, 15, ele gravou vídeos de apoio a aliados de Estados nordestinos em que diferentes grupos políticos buscam seu endosso.

Lula deve intensificar a atuação como cabo eleitoral para consolidar a base a partir de 4 de julho, com o início do defeso eleitoral. No período, a publicidade institucional de atos, programas, obras, serviços e campanhas fica restrita.

Em Pernambuco, Lula endossou o ex-prefeito do Recife, João Campos (PSB), pré-candidato ao governo. A governadora Raquel Lyra (PSD), candidata à reeleição, também buscava respaldo do PT. Como mostrou a Coluna do Estadão, embora Campos tenha liderado pesquisas durante boa parte do período pré-eleitoral, levantamentos mais recentes apontam crescimento de Raquel.

Na Paraíba, o presidente se manifestou em favor da candidatura à reeleição do senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB). O parlamentar concorre contra Nabor Wanderley (Republicanos-PB), pai do presidente da Câmara dos Deputados Hugo Motta (Republicanos-PB). Motta reagiu dizendo que Veneziano estaria "queimando largada" e que a divulgação do vídeo sinalizaria "desespero" do senador.

Segundo o presidente nacional do PT, Edinho Silva, o gesto em apoio do senador não provocaria problemas com o presidente da Câmara e "não significa que ele não respeite o Nabor, que ele não terá uma relação de cordialidade com o Nabor, que ele não possa debater o futuro com o Nabor."

Lula também já se manifestou pela candidatura do vice-governador do Maranhão, Felipe Camarão (PT), à chefia do Executivo estadual. "Eu sei que você tem condições de ganhar essas eleições. Se depender do meu apoio, do que eu puder fazer para lhe ajudar, você será o governador do Maranhão em 2027", diz o presidente em vídeo publicado no mês de maio.

A manifestação ocorreu em meio às divergências provocadas pelo rompimento político entre o governador Carlos Brandão (sem partido) e o grupo ligado a Flávio Dino, ex-governador e atual ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

Até o momento, os vídeos divulgados têm formato mais informal, com Lula ao lado do pré-candidato ou falando diretamente para a câmera.

Entre outros candidatos a governadores que devem receber manifestações de apoio do presidente estão os petistas Jerônimo Rodrigues, na Bahia, que enfrenta ACM Neto (União) e Elmano de Freitas, no Ceará, que disputará o cargo com Ciro Gomes (PSDB).

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ELEIÇÕES 2026/ESTADUAIS/APOIO/LULA/PALANQUE
Política
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