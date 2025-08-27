Lula assina recondução de Gonet a novo mandato à frente da PGR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou, nesta quarta-feira (27), a recondução de Paulo Gonet ao cargo de procurador-geral da República. A cúpula da Procuradoria-Geral da República (PGR) foi informada da decisão durante a manhã.

Gonet está no comando do órgão desde o fim de 2023 e, com a decisão de Lula, será indicado para um novo mandato de dois anos à frente do Ministério Público Federal (MPF). Para isso, ele precisará ser aprovado novamente em sabatina no Senado Federal.

Recondução ocorre às vésperas de julgamento sobre golpe

O anúncio acontece poucos dias antes do início do julgamento, no Supremo Tribunal Federal (STF), da ação que investiga a tentativa de golpe liderada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados.

Embora o atual mandato de Gonet só termine em dezembro, a antecipação do processo sinaliza o apoio de Lula ao trabalho do procurador-geral. Foi Gonet quem apresentou a denúncia contra Bolsonaro ao STF.