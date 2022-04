Lula afirma que o Brasil ‘nunca teve um presidente tão desqualificado’

O ex-presidente da República e pré-candidato ao Palácio do Planalto, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante discurso a grupos da juventude de Heliópolis, maior favela de São Paulo, nesta quinta-feira, 21, disse que “o Brasil nunca teve um presidente tão desqualificado” quanto Jair Bolsonaro. As informações são da Agência Estado.

No mesmo evento, Lula pediu a jovens entre 16 e 18 que participem do processo eleitoral e tirem o título de eleitor. "Se você quer mudar a sua cidade, você tem que participar, tirar o título de eleitor e participar da democracia do País", disse o petista.

VEJA MAIS

Lula discursou em evento do PT promovido pela União de Núcleos, Associações dos Moradores de Heliópolis e Região (Unas).

Além dele, o ex-prefeito e pré-candidato ao governo do Estado Fernando Haddad, a presidente do partido, Gleisi Hoffmann, o vereador Eduardo Suplicy e o ex-ministro Aloizio Mercadante estavam no palco, entre outros apoiadores da campanha do ex-presidente da República.

Lula disse, em crítica ao Bolsonaro, que o presidente “é um cara que não fala de emprego, não fala de educação, não fala em cultura, não fala em ciência e tecnologia”. O petista disse que Bolsonaro não tem compromisso coma verdade e que não recebe movimentos sociais, não dialoga com empresários, governadores ou prefeitos.