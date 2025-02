Lula afirma que comportamento de Trump dificulta ação de países ricos em relação ao meio ambiente

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira (12) que a postura do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode dificultar ainda mais o compromisso das nações ricas no enfrentamento da crise climática.

“Com a maneira como o presidente americano tem se comportado, acredito que será cada vez mais difícil que os países ricos assumam a responsabilidade de contribuir para a preservação do planeta”, declarou Lula em entrevista a uma rádio de Macapá (AP).

Menos de um mês após assumir a presidência dos EUA, Trump já adotou medidas contrárias à proteção ambiental, como dar início ao processo de retirada do país do Acordo de Paris e retomar o incentivo ao uso de canudos de plástico.

Dificuldades no Financiamento Climático

A declaração de Lula ocorreu enquanto ele comentava sobre a dificuldade em garantir que os países desenvolvidos cumpram suas promessas de financiamento para a preservação ambiental em nações mais pobres. Essa questão já esteve em debate em diversas edições da Conferência do Clima (COP) da ONU e deve voltar à pauta na COP 30, marcada para novembro, em Belém (PA).

“Queremos discutir o financiamento com seriedade. Afinal, vão financiar ou não?”, questionou o presidente. Ele lembrou que, na COP de 2009, os países desenvolvidos se comprometeram a destinar US$ 100 bilhões para que nações que mantêm suas florestas preservadas continuassem protegendo essas áreas. No entanto, essa promessa não foi cumprida. Posteriormente, o valor foi reajustado para US$ 300 bilhões, mas, novamente, os recursos não foram repassados.

Segundo cálculos atuais mencionados por Lula, o montante necessário para viabilizar essas ações de conservação ambiental chegaria a US$ 1,3 bilhão, valor que deveria ser transferido dos países ricos para os países em desenvolvimento.