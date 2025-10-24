Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Lucas Bove: quem é o deputado de SP investigado por agredir a ex-mulher

Paulistano, de 37 anos, é formado em Administração e Comércio Exterior pelo Mackenzie

Estadão Conteúdo
fonte

Após a separação, Bove teria continuado a ameaçar e perseguir a influenciadora. (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

Denunciado por perseguição, violência psicológica, violência física e ameaça contra a ex-mulher Cíntia Chagas, o deputado estadual Lucas Diez Bove (PL) está em seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). Alinhado ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Bove foi alvo de um pedido de cassação no Conselho de Ética da Casa, rejeitado por maioria dos parlamentares em agosto deste ano.

Bove é um dos parlamentares paulistas mais próximos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele esteve com o ex-chefe do Executivo horas antes do decreto de prisão domiciliar, em 4 de agosto.

Paulistano, de 37 anos, é formado em Administração e Comércio Exterior pelo Mackenzie com especialização em Finanças pelo Insper e mestrando em Educação também pelo Mackenzie. Empresário no segmento da construção civil, é vice-líder do PL na Alesp.

Segundo o deputado, suas principais bandeiras são: "tolerância zero no combate à criminalidade, apoio ao agronegócio, defesa de políticas pró-mercado, garantia das liberdades individuais e, principalmente, uma revolução prática na educação, retirando questões ideológicas das salas de aula e equiparando a qualidade do ensino do Estado de São Paulo ao volume de seu PIB".

Denunciado pelo MP

O deputado foi denunciado nesta quinta-feira, 23, pelo Ministério Público de São Paulo por perseguição, violência psicológica, violência física e ameaça contra a ex-mulher Cíntia Chagas. O caso corre sob segredo de Justiça. O parlamentar nega.

A promotora Fernanda Raspantini Pellegrino pediu à Justiça que o parlamentar seja preso preventivamente por supostos reiterados descumprimentos de medidas protetivas concedidas à influenciadora digital. O MP confirma que a denúncia foi apresentada na quinta.

Em nota, Cíntia diz que recebe a decisão "com serenidade e inabalável confiança na Justiça".

"Trata-se de um homem público, e é moralmente inaceitável que agressores de mulheres permaneçam investidos em funções de poder. A violência contra a mulher não se circunscreve à esfera privada: constitui crime e afronta à dignidade humana. Que a lei siga o seu curso e que, como sempre, a verdade prevaleça. A todas as mulheres que enfrentam a violência, deixo uma mensagem: não se calem. O silêncio protege o agressor", escreveu.

Em 4 de setembro do ano passado,Cíntia registrou um boletim de ocorrência acusando o ex-marido de violência psicológica e ameaça. Ela relatou que estava em um relacionamento abusivo, que sofria com ciúmes, possessividade e controle do deputado estadual do PL.

Na quinta, o deputado voltou a se pronunciar nas redes sociais e afirmou que o Ministério Público pediu sua prisão "por ele responder a uma pergunta sobre fatos públicos". Disse que há laudos e depoimentos que indicam ausência de dano psicológico e acusou a ex-esposa de violar o segredo de Justiça.

"Eu, na qualidade de deputado sob a qual estou fazendo estas postagens, sinto vergonha em nome das milhares de vítimas reais de violência que muitas vezes deixam de denunciar justamente pela descredibilização que as falsas denúncias trazem à causa", escreveu.

Quem é Cíntia Chagas

Autora de dois livros - "Sou Péssimo em Português" e "Um Relacionamento Sem Erros de Português - Cíntia Chagas é professora e possui mais de sete milhões de seguidores no Instagram e TikTok, onde também dá dicas de etiqueta.

Ela acumula centenas de alunos em seus cursos virtuais e cerca de meio milhão de inscritos no YouTube. Na plataforma, ela dá aulas de ortografia, além de realizar entrevistas.

Mineira, nascida em Belo Horizonte, ela é formada em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais. A influenciadora polemizou ao dizer, durante uma conversa mediada pela OAB, que a mulher precisa se submeter ao homem.

"Uma relação só se torna longínqua e feliz quando a mulher assume o papel dela e o homem assume o papel dele", disse Cíntia.

"Ainda que você (mulher) ganhe mais do que ele (marido), você sempre será mais submissa. Há situações em que você deverá pedir, sim, permissão a ele e ele, por sua vez, será mais doce", comentou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

LUCAS BOVE

VIOLÊNCIA

EX-MULHER

DENÚNCIA

perfil
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

investigação

Lucas Bove: quem é o deputado de SP investigado por agredir a ex-mulher

Paulistano, de 37 anos, é formado em Administração e Comércio Exterior pelo Mackenzie

24.10.25 11h48

eleições 2026

AtlasIntel/Bloomberg: Lula lidera contra nomes da direita e venceria a eleição no 1º turno

Em comparação com a última pesquisa, divulgada no mês passado, Lula abriu uma distância de 3,1 pontos porcentuais

24.10.25 11h38

MP denuncia Lucas Bove e pede prisão preventiva por descumprimento de medidas protetivas

24.10.25 10h58

Tráfico de drogas

Lula diz que ‘traficantes são vítimas de usuários’ de drogas ao criticar Trump

O petista sugeriu que há uma relação de sustentação entre traficantes e dependentes químicos

24.10.25 10h33

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Caso de Polícia

Loja é condenada a pagar R$ 50 mil por exploração de trabalho infantil, em Belém

Valores das multas são destinados a fundos públicos e de prevenção, explicam advogados paraenses

21.10.25 7h00

POLÊMICA

PEC da Segurança Pública gera polêmica ao propor mudanças estruturais nas polícias

Em tramitação na Câmara, proposta divide opiniões ao abrir caminho para extinção da carreira de delegado e centralização das investigações na União; deputados e entidades de classe reagem

19.10.25 7h00

CORRUPÇÃO

Caso da vice-prefeita de Marituba: PF aponta carro como ‘gabinete da propina’; entenda

Empresário suspeito de corrupção usava carro como base para reuniões e repasses de dinheiro dentro da Alepa; vice-prefeita de Marituba está entre os investigados.

16.10.25 16h16

POLÍTICA

Bolsonaro condenado: STF publica decisão e dá prazo para recurso da defesa

O acórdão tem, aproximadamente, duas mil páginas e a defesa do ex-presidente tem até cinco dias para apresentar embargos de declaração

22.10.25 8h35

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda