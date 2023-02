Lira, favorito, disputa a presidência da Câmara dos Deputados com dois parlamentares; vídeo

Três candidatos disputaram a eleição para presidente da Câmara dos Deputados, pleito que envolve escolha para cargos da Mesa Diretora. Deputados discursam no plenário. As informações são da Agência Brasil e Agência Estado.

O deputado Arthur Lira (PP-AL) é o favorito para se reeleger ao cargo de presidente da Câmara. O parlamentar é o representante do bloco de 21 partidos, que reúne 496 congressistas:

PT,

PL,

União Brasil,

PP,

MDB,

PSD,

Republicanos,

PSDB,

Cidadania,

Podemos,

PSC,

PDT,

PSB,

Avante,

Solidariedade,

Pros,

Patriota,

PTB.

O deputado Chico Alencar (PSOL-RJ) também disputará a vaga de presidente da Casa e é apoiado pela federação formada pelo seu partido e Rede, que reúnem 14 deputados. O outro candidato é o deputado Marcel Van Hatten (Novo-RS), que tem o apoio de sua sigla – atualmente com três parlamentares.

Os parlamentares também realizaram uma reunião para discutir a distribuição de cargos. O deputado Átila Lins (PSD-AM) preside a sessão.

Na nova legislatura, o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, terá a maior bancada, com 99 parlamentares, o que representa um desafio para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A federação formada por PT, PCdoB e PV, por sua vez, contará com 80 assentos.

Na sequência, as maiores bancadas serão as do União Brasil (59), PP (47), MDB (42), PSD (42) e Republicanos (40). As principais legendas da Câmara se uniram numa espécie de frente ampla para reeleger Lira.