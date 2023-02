Eleições no Senado: Pacheco e Marinho se dizem otimistas com votação desta tarde; vídeo

Os dois principais candidatos à Presidência do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e Rogério Marinho (PL-RN), se dizem otimistas com a votação que será realizada na tarde desta quarta-feira (1º). As informações são da Agência Estado e Agência Brasil.

O atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ao chegar ao Senado, se disse "otimista" sobre sua reeleição, questionado por jornalistas.

Assista à posse dos senadores eleitos e eleição do presidente do Senado

Votação

A sessão para escolher o líder da Casa para os próximos dois anos está agendada para às 16h, e a votação será realizada por meio de cédulas de papel que serão depositadas em uma urna.

Os 27 senadores eleitos em outubro do ano passado tomaram posse na chamada reunião preparatória para a primeira sessão legislativa. Nas eleições passadas um terço da Casa foi renovado. Os outros dois terços serão renovados em 2026. Cada um dos 27 senadores eleitos no ano passado firmaram, em poucas palavras, seu compromisso com o país e com seus estados. Foi uma sessão curta, de ritos protocolares, e durou cerca de meia hora.

Pacheco tem o apoio do governo, com cinco ministros eleitos ao Senado se licenciando de seus cargos na Esplanada para reforçar a sua candidatura. Eles tomam posse e ajudam a aumentar o placar a favor de Pacheco.

Rogério Marinho, que registrou sua candidatura nesta quarta, disse que está confiante na vitória e prometeu uma relação de respeito com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), se eleito. "Estou confiante de que vamos vencer as eleições. Há sentimento na Casa de incômodo, porque o Senado nos últimos quatro anos permitiu que houvesse hipertrofia de um poder sobre outro, e ela perdeu relevância", reiterou o candidato. "Senadores precisam exercer suas prerrogativas e seu mandato sem medo", completou.