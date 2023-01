Rodrigo Pacheco, Rogério Marinho e Eduardo Girão concorrem pela presidência do Senado

O Senado Federal se prepara para a escolha dos presidentes e membros das Mesas Diretoras, pelos próximos dois anos, nesta quarta-feira (1°). A presidência do Senado é disputada entre Rodrigo Pacheco (PSD-MG), Rogério Marinho (PL-RN) e Eduardo Girão (Podemos-CE).

Candidatos

Rodrigo Pacheco (PSD-MG)

Natural de Porto Velho (RO), Rodrigo Pacheco tem 46 anos, é advogado criminalista e fez parte da defesa de um ex-diretor do Banco Rural no julgamento do Mensalão. Ele foi eleito deputado federal pelo MDB em 2014 e votou pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff.

Pacheco está no primeiro mandato como senador. Foi eleito presidente do Senado em 2021, com apoio do antecessor Davi Alcolumbre (União-AP). Apesar da tentativa de neutralidade durante o antigo governo, Pacheco dialogava com Jair Bolsonaro (PL) no início da gestão, mas acabou se distanciando.

Rogério Marinho (PL-RN)

O economista e professor Rogério Simonetti Marinho, de 58 anos, já foi ministro do Desenvolvimento Regional entre 2020 e 2022, no governo Jair Bolsonaro. Também atuou como secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, na gestão Michel Temer (MDB).

Marinho foi deputado federal pelo Rio Grande do Norte por três mandatos. É o candidato da oposição que conta com o apoio dos simpatizantes ao ex-presidente Bolsonaro no Congresso. No entanto, ele afirma que pretende levar em consideração as pautas do governo Lula.

Eduardo Girão (Podemos-CE)

Eduardo Girão foi eleito para o primeiro mandato como senador em 2018 e adota uma postura mais conservadora.

Durante debates, no ano passado, Girão esteve à favor da pauta dos apoiadores do ex-presidente Bolsonaro e chegou a questionar a legitimidade das pesquisas eleitorais. O candidato afirmou que se a disputa for para o segundo turno, vai apoiar Marinho.

Apoiadores

Rodrigo Pacheco

O PT (9) e PDT (3), que somam 12 congressistas, já confirmaram estar do lado do presidente do Senado. Pacheco também forma aliança com MDB (10), PSB (2), Rede (1) e Cidadania (1), que somam entre 50 e 55 votos de aliados do candidato à reeleição.

Rogério Marinho

O PL (13), o PP (6) e o Republicanos (4) formaram um bloco para apoiar Marinho. Os partidos concentram 23 votos.

Fora do bloco de apoio, ao menos quatro senadores declararam apoio público a Marinho: Alan Rick (União-AC), Ivete da Silveira (MDB-SC), Dr Samuel Araújo (PSD-RO) e Izalci Lucas (PSDB-DF). Alessandro Vieira (PSDB-SE) sinalizou que pode também votar no candidato do PL.

Eleição

No Senado, o quórum para o início das votações é de 41 senadores. O número é o mesmo necessário para a escolha em primeiro turno do candidato à presidência.

A eleição é feita por meio de cédulas de papel, inseridas em urna. A sessão da eleição só pode ser aberta com a presença de ao menos 14 senadores.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)