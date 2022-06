Lira ameaça levar deputado do PSOL ao Conselho de Ética após bate boca; vídeo

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) ameaçou tirar o deputado Glauber Braga (PSOL-RJ) da sessão do plenário, na última terça-feira (31), após um bate boca entre eles. Lira ameaçou também "usar medidas mais duras para retirá-lo do plenário" e disse que levará o caso ao Conselho de Ética. Com informações do G1.

O desentendimento começou durante a orientação dos partidos para votação de uma medida provisória que cria regra de transição para fim de incentivos ao setor petroquímico. Glauber iniciou com o questionamento se Lira "não tem vergonha" – mas não conseguiu completar ao que se referia.

O microfone do deputado foi cortado por Lira, que pediu para o parlamentar se conter e que ele "está exagerando há muito tempo". Fora do microfone, o parlamentar do PSOL alegou ter o direito de fala já que estava representando a liderança do partido.

"Eu não vou fazer o carnaval que o deputado Glauber está querendo não. O senhor não está delegado pela liderança, o senhor não tem direito regimental de falar. Não vai tumultuar a sessão sozinho", disse Lira.

O presidente também chegou a ameaçar "usar medidas mais duras" para retirar Glauber do plenário. Glauber rebateu. "Acha que vai me tirar desse plenário? Pois não vai me tirar do plenário, pois não tem esse poder para fazê-lo", questionou o deputado do PSOL.

Lira também afirmou que irá acionar o Conselho de Ética - órgão responsável na Casa por analisar atitudes de quebra de decoro dos parlamentares. "Vossa Excelência, por esse partido, o partido do presidente desta Casa, responderá no Conselho de Ética e vai ter todas as oportunidades de fazer sua defesa ou acusações lá sobre o que ia falar, mas pelo começo da fala já se tem a impressão de que não será muito proveitoso", finalizou Lira.

Com a palavra na Casa, o deputado do PSOL criticou o presidente da Câmara pelas falas recentes a favor da privatização da Petrobras. "Está para nascer ainda quem utilizar essa presidência achando que vai calar aquilo que eu tenho a dizer", começou Glauber Braga. "A pergunta que eu fiz no microfone, eu faço novamente: o senhor não tem vergonha, não? É pecado perguntar se o senhor não tem vergonha? Lamentável não é a minha indignação, lamentável é o senhor se sentir à vontade para, no ano de 2022 como presidente da Câmara, trair e entregar o patrimônio brasileiro fingindo que está fazendo bem à população brasileira."

"Acusado qualquer um pode ser, eu fui vítima de uma delação mentirosa e dela, deputado Glauber, eu fui inocentado. Não tenho mais nada com relação a Petrobras. Dela eu quero distância, e dela eu quero que ela cumpra o papel para com o povo brasileiro”, pontuou Lira.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)