Lewandowski toma posse como ministro da Justiça e aponta segurança pública como prioridade

Ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, tomou posse nesta quinta-feira (1º) como novo ministro da Justiça e Segurança Pública, em cerimônia no Palácio do Planalto com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de Flávio Dino, que deixou a pasta da Justiça para assumir uma cadeira no STF, e outras autoridades.

Durante seu discurso, Lewandowski apontou a segurança pública como prioridades. Ele considera que para ter êxito no combate à violência, é necessário "ir além de uma permanente enérgica ação policial, demandando políticas públicas que permitam superar apartheid social que continua segregando", declarou.

O crescimento de organizações criminosas no país e a episódios de violência gerados por disputas entre facções, como vistas no Rio de Janeiro e na Bahia nos últimos vezes, fez com que a segurança pública ganhasse mais protagonismo no Ministério, que abrange a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a Força Nacional.

"É nossa obrigação, e o povo assim espera, que o Ministério da Justiça dedique especial atenção à segurança pública, que ao lado da saúde é hoje uma das maiores preocupações da cidadania", declarou.

“Mas é preciso compreender, todavia, que a violência e criminalidade que campeiam entre nós não são problemas novos, são mazelas que atravessam séculos de nossa história, remontando aos tempos coloniais, em que índios e negros recrutados à força desbravavam sertões inóspitos e labutavam à exaustão nas lavouras de cana e de café e nas minas de ouro, prata e pedras preciosas para proveito de uns poucos”, acrescentou.