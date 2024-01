Lewandowski é nomeado ministro da Justiça e assume o cargo em 1º de fevereiro

O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, foi oficialmente nomeado como o novo ministro da Justiça e Segurança Pública, conforme decreto presidencial divulgado em edição extra do Diário Oficial da União desta segunda-feira (22). O ato estabelece que Lewandowski assumirá efetivamente o cargo em 1º de fevereiro.

VEJA MAIS

A confirmação da nomeação já havia sido anunciada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e a data de início das funções de Lewandowski estava previamente definida. Até a posse do novo ministro, o comando da Justiça permanecerá a cargo do ministro Flávio Dino. Este, por sua vez, assumirá uma cadeira no Supremo Tribunal Federal (STF) em 22 de fevereiro.