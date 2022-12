Legislação quer garantir TerPaz como política pública estadual

O Governo do Pará já enviou à Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) o projeto de lei que garante a continuidade do Programa Territórios pela Paz (TerPaz) nas próximas gestões, na condição de política pública. Os deputados devem votar a matéria antes do fim do expediente de 2022.

Segundo o governador Helder Barbalho, “esse projeto que encaminhamos à Alepa permitirá que possamos transformar as ações do ‘Territórios pela Paz’ em uma política de Estado. Independentemente de quem seja o governador, a aplicação dessa estratégia de cidadania será lei em todo o Pará”, explicou o governador, ao entregar a Usina da Paz Terra Firme, em Belém, no último dia 06. A UsiPaz é um complexo de serviços públicos vinculado ao programa.

Projeto vai expandir o Programa TerPaz

A implementação da proposta, além de não causar impacto financeiro-orçamentário no Executivo, tem a finalidade de expandir o Programa TerPaz, coordenado pela Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac). A medida garante ainda a possibilidade da construção de novas unidades das Usinas da Paz no interior do Estado, mediante articulação com os entes municipais e a ampliação da rede de apoio das ações que já vêm sendo executadas.

Ainda na Terra Firme, Helder Barbalho informou que “nossa intenção é avançar com equipamentos iguais a esse em outros bairros da Região Metropolitana de Belém, mas também nas demais regiões do Estado. A ideia é levar uma Usina da Paz para cada uma das 40 maiores cidades do Pará. As prefeituras entrarão com o terreno, e o governo do Estado, com as parcerias, executará os serviços e implantará tudo aquilo que compõe a Usina da Paz”. O projeto de lei, enfatizou o governador, será um marco para o avanço da cidadania e segurança pública no Estado.

"Terra Firme nunca teve tantas oportunidades"

Helder Barbalho ressaltou ainda a importância da entrada do TerPaz nos territórios de atuação, que após ser implantado foi responsável pela redução dos índices de violência e criminalidade nos bairros contemplados. “Aqui na Terra Firme, no conjunto Liberdade, perto do Riacho Doce, tinha barricada para não deixar entrar o carro da polícia e os serviços chegarem; para que o povo fosse refém, para que tivesse que pagar pedágio para a criminalidade. Nós chegamos com a polícia para demonstrar que, daquele dia em diante, nós iríamos combater, diuturnamente, o crime para garantir a paz para a população da Terra Firme”, frisou o chefe do Executivo Estadual.

“A Terra Firme nunca teve tantas oportunidades. No passado, sempre foi marcada por tanta violência, mas percebemos, sim, um novo olhar para o nosso bairro. O reforço na polícia foi visível, sem falar na chegada da Usina da Paz, que veio como um anjo em nossas vidas. Eu tenho 40 anos e nunca tinha visto um lugar tão maravilhoso, que a nossa comunidade vai poder usufruir. Vai transformar muita gente”, garantiu a moradora Edna dos Santos durante a entrega do complexo de serviços públicos.