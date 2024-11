'Lamento e repudio todo e qualquer ato de violência', diz Bolsonaro sobre atentado em Brasília

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se manifestou sobre o atentado com explosivos na praça dos Três Poderes que ocorreu na noite desta quarta (13/11) em Brasília. Ele repudiou o episódio e publicou a mensagem em rede social na manhã desta quinta (14/11). O homem que lançou explosivos contra o Supremo Tribunal Federal era bolsonarista e ex-candidado a vereador pelo PL.

Na mensagem, Bolsonaro afirmou que o atentado em Brasília é um fato isolado e "que tudo indica causado por perturbações na saúde mental da pessoa". O STF trabalha com a hipótese de ato golpista e a Polícia Federal, de ato terrorista.

O ex-presidente afirmou ainda que o Brasil precisa voltar a ter um ambiente pacífico. Disse que o diálogo entre todos do país precisa ser restaurado.

Veja abaixo a íntegra da mensagem publicada por Bolsonaro:

"Pela pacificação,

Lamento e repudio todo e qualquer ato de violência, a exemplo do triste episódio de ontem na Praça dos Três Poderes. Apesar de configurar um fato isolado, e ao que tudo indica causado por perturbações na saúde mental da pessoa que, infelizmente, acabou falecendo, é um acontecimento que nos deve levar à reflexão.

Já passou da hora de o Brasil voltar a cultivar um ambiente adequado para que as diferentes ideias possam se confrontar pacificamente, e que a força dos argumentos valha mais que o argumento da força. A defesa da democracia e da liberdade não será consequente enquanto não se restaurar no nosso país a possibilidade de diálogo entre todas as forças da nação.

E as instituições têm um papel fundamental na construção desse diálogo e desse ambiente de união. Por isso, apelo a todas as correntes políticas e aos líderes das instituições nacionais para que, neste momento de tragédia, deem os passos necessários para avançar na pacificação nacional. Quem vai ganhar com isso não será um ou outro partido, líder ou facção política. Vai ser o Brasil.

Jair Bolsonaro."