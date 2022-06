Kits entregues a Conselhos Tutelares vão beneficiar 10 municípios paraenses

Dez municípios paraenses receberam, nesta quarta-feira (22), um kit para a estruturação de seus Conselhos Tutelares. A ação do governo federal, por meio do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), foi possível, em nove das 10 prefeituras, a partir de recursos obtidos em emendas parlamentares de deputados federais paraenses. Cada Conselho Tutelar recebeu um carro, cinco computadores desktop, um refrigerador, um bebedouro, um televisor, e um ar-condicionado portátil.

Para o titular da Secretaria Municipal de Assistência Social de Santo Antônio do Tauá, Edson Siqueira, os equipamentos devem contribuir consideravelmente para trabalho realizado pelos conselheiros tutelares da cidade. “Nós tínhamos um carro, só que já está bem desgastado. Esse veículo novo vai ajudar muito, os conselheiros tutelares e principalmente os munícipes que são atendido pelos nossos conselheiros tutelares. Esse carro vai atender essas vítimas de violência, ir até onde o Conselho Tutelar atua, e a nossa área é bem extensa, nosso município tem áreas rurais bem extensas, então o carro vem em boa hora”, analisa.

Valdeci de Souza também é conselheiro tutelar e atua há três anos em Belém – a capital paraense recebeu três kits com novos equipamentos. O profissional afirma que a entrega é o mínimo a ser feito pelo governo federal. “Foi uma emenda excelente, muito boa, porém o que nós precisamos é da manutenção desses carros, porque vai nos ajudar muito, já que a gente entra em comunidades de difícil acesso, para poder garantir o direito da criança e do adolescente, mas temos dificuldade mesmo é de manutenção, a gente sabe que isso é um agravante”, declarou.

A secretária adjunta do Ministério, Fernanda Monteiro, lembrou, durante o evento, o registro de 1.500 casos de violência contra a criança no Pará somente neste ano de 2022. “Precisamos proteger nossas crianças e adolescentes, por isso é tão importante esse trabalho dos conselheiros tutelares. Digo aqui para os prefeitos, para as prefeituras, valorizem o profissional que é o conselheiro tutelar. Prefeitos, as demandas são enormes e muitas vezes vamos estar tratando pessoas conhecidas da sociedade, da comunidade, precisamos cuidar de quem lida com esses casos”, afirmou.

A ministra do MMFDH, Cristiane Britto, lembra a visita recente do órgão ao Marajó, em mais uma ação do programa Abrace o Marajó. “A nossa equipe estava essa semana no arquipélago, em Salvaterra, especificamente, e foi anunciado o investimento de mais de R$ 2 milhões. Nós estamos priorizando, nesse momento, chegar até aquelas comunidades ribeirinhas, combater todos os tipos de violência, por meio de prevenção, por meio de trabalho”, diz.

“Nós temos uma ação da nossa Ouvidoria, que percorre os municípios do arquipélago do Marajó recebendo denúncias de violação de direitos humanos. É uma grande ação com 17 ministérios envolvidos no Abrace o Marajó. E em breve a gente vai anunciar mais entregas para aquela população, e hoje é uma alegria estar ao lado dos prefeitos que acreditam no nosso trabalho e dos deputados que investem, através de emendas parlamentares, naquela região”, pontuou.

A ministra reforça que o programa nasceu devido ao alto índice de violações de direitos humanos identificados em relação às crianças daquela região. “O Pará é um estado muito importante, e também temos números muito elevados de casso contra a mulher, e é por isso que o estado vai ter a Casa da Mulher Brasileira em Breves e aqui em Ananindeua também. Então nós estamos em parceria, temos mulheres aqui empenhadas, sociedade civil, e acreditamos que é com união e esforço que a gente vai conseguir implementar as políticas públicas que o povo paraense precisa”, concluiu Cristiane.