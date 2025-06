Kassab defende voto distrital misto como o caminho para qualificar o Poder Legislativo

O presidente do PSD, Gilberto Kassab, defendeu neste sábado, 7, o modelo de voto distrital misto como o caminho para qualificar o Poder Legislativo. No fórum da Esfera, em Guarujá, litoral de São Paulo, Kassab observou que, com o voto distrital misto, metade dos legisladores seria eleita por lista partidária, onde seriam incluídos, pelos partidos, especialistas em diversas áreas.

"Enquanto não tivermos voto distrital misto, não vamos conseguir qualificar nossos parlamentos ... Nosso Congresso e parlamentos são pobres, isso só vai mudar com o voto distrital misto", afirmou Kassab.

*Os repórteres viajaram a convite da Esfera Brasil