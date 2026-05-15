Kassab: Áudio de Flávio Bolsonaro cobrando dinheiro de Vorcaro causa 'desgaste muito grande'

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, afirmou nesta sexta-feira, 15, que os áudios em que o senador Flávio Bolsonaro (PL) cobra dinheiro do banqueiro preso Daniel Vorcaro causam um "desgaste muito grande" à campanha presidencial do filho de Jair Bolsonaro (PL). Os diálogos entre Flávio e o ex-dono do Banco Master foram revelados nesta quarta-feira, 13, pelo Intercept Brasil e confirmadas pelo Estadão.

"Tudo que envolve Master é polêmico, é impactante, é evidente que teve um impacto muito grande, até por conta do posicionamento do Flávio Bolsonaro, que passou a semana dizendo que não tinha contato com Daniel Vocaro", disse Kassab em entrevista à TMC. "Realmente trouxe um desgaste muito grande, isso é público", completa o líder do PSD.

Kassab, que lançou o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD) como pré-candidato à Presidência, acredita que as revelações sobre o elo de Flávio com o Banco Master tendem a impactar negativamente o senador nas próximas pesquisas de intenção de voto. O candidato do PSD se apresenta como uma alternativa da direita nas eleições deste ano.

Após o vazamento dos áudios, Caiado afirmou, em nota, que a sociedade exige clareza nas relações entre agentes públicos, privados e empresas.

"O senador Flávio Bolsonaro deve responder aos questionamentos sobre o financiamento do filme e as relações com o dono do Master. Tudo que envolve Master e cifras milionárias precisa ser tratado com total transparência com a população. O Brasil vive um momento em que a sociedade exige clareza nas relações entre agentes públicos, empresas e interesses privados", afirmou o presidenciável do PSD.

Em entrevista à Globonews, Flávio agradeceu Caiado pela forma com que conduziu suas declarações sobre o caso. "Ele fez um posicionamento correto, respeitoso comigo. Ele já foi vítima de uma perseguição como essa. E, lá atrás, o defendi", disse Flávio.

Segundo a reportagem do Intercept Brasil, Flávio e outros membros do Partido Liberal (PL) negociaram com o dono do Banco Master um "patrocínio' de US$ 24 milhões (cerca de R$ 134,4 milhões na conversão do câmbio da época) para o filme Dark Horse, que conta a história do ex-presidente Bolsonaro. Até 2025 a produção recebeu pagamentos no valor de US$ 10 milhões (R$ 56 milhões).

Antes da reportagem ser publicada, o senador negou à jornalistas que o filme contava com recursos do Banco Master. O filho de Bolsonaro vinha tentando ligar os membros do PT e do governo Lula ao escândalo das fraudes da instituição financeira. No entanto, após a divulgação dos áudios no site, Flávio gravou um vídeo confirmando que de fato pediu dinheiro a Vorcaro, mas negou ter cometido qualquer ato ilícito.

O Estadão confirmou com fontes que têm acesso à investigação que os diálogos de Flávio Bolsonaro com Vorcaro divulgados pelo Intercept Brasil são autênticos. Eles fazem parte da extração do conteúdo do primeiro telefone celular do banqueiro, apreendido pela Polícia Federal na primeira fase da Operação Compliance Zero.

"Fico sem graça de ficar te cobrando, mas é que está em um momento muito decisivo do filme e, como tem muita parcela para trás, está todo mundo tenso, preocupado", diz Flávio no áudio divulgado.

Nessas mensagens, entre as quais várias foram eram de visualização única, Flávio Bolsonaro disse ao banqueiro: "Irmão, estou e sempre estarei com você. Não há meio termo entre nós".

A mensagem teria sido enviada no dia 16 de novembro de 2025, três meses depois do escândalo do Banco Master vir à tona. No dia seguinte, Vorcaro foi preso por suspeita de operações fraudulentas envolvendo o banco. O Master foi liquidado no dia 18 de novembro de 2025.