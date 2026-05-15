Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Kassab: Áudio de Flávio Bolsonaro cobrando dinheiro de Vorcaro causa 'desgaste muito grande'

Os diálogos entre Flávio e o ex-dono do Banco Master foram revelados nesta quarta-feira, 13

Estadão Conteúdo
fonte

Gilberto Kassab (Arquivo / Governo do Estado de São Paulo)

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, afirmou nesta sexta-feira, 15, que os áudios em que o senador Flávio Bolsonaro (PL) cobra dinheiro do banqueiro preso Daniel Vorcaro causam um "desgaste muito grande" à campanha presidencial do filho de Jair Bolsonaro (PL). Os diálogos entre Flávio e o ex-dono do Banco Master foram revelados nesta quarta-feira, 13, pelo Intercept Brasil e confirmadas pelo Estadão.

"Tudo que envolve Master é polêmico, é impactante, é evidente que teve um impacto muito grande, até por conta do posicionamento do Flávio Bolsonaro, que passou a semana dizendo que não tinha contato com Daniel Vocaro", disse Kassab em entrevista à TMC. "Realmente trouxe um desgaste muito grande, isso é público", completa o líder do PSD.

Kassab, que lançou o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD) como pré-candidato à Presidência, acredita que as revelações sobre o elo de Flávio com o Banco Master tendem a impactar negativamente o senador nas próximas pesquisas de intenção de voto. O candidato do PSD se apresenta como uma alternativa da direita nas eleições deste ano.

Após o vazamento dos áudios, Caiado afirmou, em nota, que a sociedade exige clareza nas relações entre agentes públicos, privados e empresas.

"O senador Flávio Bolsonaro deve responder aos questionamentos sobre o financiamento do filme e as relações com o dono do Master. Tudo que envolve Master e cifras milionárias precisa ser tratado com total transparência com a população. O Brasil vive um momento em que a sociedade exige clareza nas relações entre agentes públicos, empresas e interesses privados", afirmou o presidenciável do PSD.

Em entrevista à Globonews, Flávio agradeceu Caiado pela forma com que conduziu suas declarações sobre o caso. "Ele fez um posicionamento correto, respeitoso comigo. Ele já foi vítima de uma perseguição como essa. E, lá atrás, o defendi", disse Flávio.

Segundo a reportagem do Intercept Brasil, Flávio e outros membros do Partido Liberal (PL) negociaram com o dono do Banco Master um "patrocínio' de US$ 24 milhões (cerca de R$ 134,4 milhões na conversão do câmbio da época) para o filme Dark Horse, que conta a história do ex-presidente Bolsonaro. Até 2025 a produção recebeu pagamentos no valor de US$ 10 milhões (R$ 56 milhões).

Antes da reportagem ser publicada, o senador negou à jornalistas que o filme contava com recursos do Banco Master. O filho de Bolsonaro vinha tentando ligar os membros do PT e do governo Lula ao escândalo das fraudes da instituição financeira. No entanto, após a divulgação dos áudios no site, Flávio gravou um vídeo confirmando que de fato pediu dinheiro a Vorcaro, mas negou ter cometido qualquer ato ilícito.

O Estadão confirmou com fontes que têm acesso à investigação que os diálogos de Flávio Bolsonaro com Vorcaro divulgados pelo Intercept Brasil são autênticos. Eles fazem parte da extração do conteúdo do primeiro telefone celular do banqueiro, apreendido pela Polícia Federal na primeira fase da Operação Compliance Zero.

"Fico sem graça de ficar te cobrando, mas é que está em um momento muito decisivo do filme e, como tem muita parcela para trás, está todo mundo tenso, preocupado", diz Flávio no áudio divulgado.

Nessas mensagens, entre as quais várias foram eram de visualização única, Flávio Bolsonaro disse ao banqueiro: "Irmão, estou e sempre estarei com você. Não há meio termo entre nós".

A mensagem teria sido enviada no dia 16 de novembro de 2025, três meses depois do escândalo do Banco Master vir à tona. No dia seguinte, Vorcaro foi preso por suspeita de operações fraudulentas envolvendo o banco. O Master foi liquidado no dia 18 de novembro de 2025.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

VORCARO/FLÁVIO BOLSONARO/CONVERSA/INTERCEPT/KASSAB/DESGASTE
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

declaração

Flávio Bolsonaro diz que 'Daniel Vorcaro era um astro no Brasil'

O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) usou esse argumento para justificar ter pedido dinheiro ao banqueiro preso por fraudes na instituição financeira

15.05.26 20h52

POLÍTICA

PGR denuncia Zema ao STJ por calúnia a Gilmar em post sobre relação de ministros com o Master

A acusação toma como base uma postagem de tom irônico com insinuações de que ele teria blindado o colega Dias Toffoli no caso do resort Tayayá

15.05.26 20h11

debate

Ex-juiz do TRE propõe nova classificação para fake news

O especialista em direito eleitoral sugeriu a adoção de um novo entendimento, que defina fake news como conteúdos enganosos

15.05.26 19h32

Política

Após decisão a favor do Pará, em 2020, STF volta a discutir limite territorial entre PA e MT

Audiência de conciliação foi marcada para 21 de maio. Governadora Hana Ghassan afirma: 'o Pará não se divide'.

15.05.26 19h28

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

POLÊMICA

Jamais vou endossar proximidade de um candidato com um criminoso, diz Zema

A notícia de Flávio pedindo dinheiro para o ex-banqueiro Daniel Vorcaro foi alvo de ataque de Zema

14.05.26 15h12

BRASIL

Festa de Nunes Marques tem uísque, ministro no palco e ingresso de R$ 800

Evento aconteceu em homenagem ao novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

13.05.26 7h22

Fala misógina

Pré-candidato do PL diz que mulheres não devem ocupar cargos políticos

A declaração ocorreu durante entrevista a uma rádio local, na última sexta-feira, 8

13.05.26 15h12

FIQUE ATENTO!

Eleições 2026: veja os próximos prazos e datas importantes do calendário eleitoral

Cronograma inclui testes de segurança das urnas, convenções partidárias, início da propaganda eleitoral e restrições a candidatos e eleitores

08.05.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda