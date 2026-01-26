Capa Jornal Amazônia
Kajuru revela diagnóstico de Parkinson e avalia candidatura à Câmara dos Deputados por SP

Estadão Conteúdo

O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) revelou nesta segunda-feira, 26, ter recebido um diagnóstico de Parkinson em dezembro do ano passado. O parlamentar ainda não havia se pronunciado publicamente sobre a doença, mas afirmou que já iniciou o tratamento.

Kajuru também avaliou a possibilidade de se candidatar à Câmara dos Deputados por São Paulo nas eleições deste ano. Segundo ele, é o desejo do Partido Socialista Brasileiro (PSB), mas afirmou que, no momento, está priorizando a saúde.

A informação foi divulgada pelo jornal Folha de S. Paulo e confirmada pelo Estadão. O senador já havia afirmado que não sabia se disputaria as eleições de 2026. Segundo ele, estava desmotivado com a política.

Como mostrou o Estadão em 2024, Kajuru criticou o excesso de dias sem atividade no Congresso Nacional e afirmou que os trabalhos no Senado têm sido prejudicados pela falta de sessões deliberativas.

Na ocasião, o parlamentar reclamou que a realização da Cúpula dos Parlamentares do G-20 (P-20), entre os dias 6 e 8 de novembro, afetaria os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas, presidida por ele.

Em 2025, Kajuru se licenciou do Senado por 30 dias para tratar problemas de saúde, como insônia e depressão, fraqueza muscular e pólipos no intestino. Diabético, o senador está no Congresso desde 2019, mesmo ano em que retirou um tumor no pâncreas.

Antes de chegar ao Senado, foi eleito vereador de Goiânia como o mais votado da história do município. Em 2018, elegeu-se senador por Goiás com mais de 1,5 milhão de votos.

