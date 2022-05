Justiça do Trabalho tem nova desembargadora

O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT-8) realizou ontem, 10, a cerimônia de posse administrativa da sua nova desembargadora, a magistrada Maria de Nazaré Medeiros Rocha. Ela é a 23ª desembargadora da Corte que tem atuação nos estados do Pará e Amapá.

A desembargadora presidente, Graziela Leite Colares, conduziu a cerimônia de posse, que contou com a presença de outros membros do TRT-8. "Eu realmente estou muito feliz. Ela será uma excelente colega de trabalho. Quando vejo que a gente recebe uma pessoa sensata, equilibrada, eu fico muito feliz. Ela sempre foi uma juíza muito competente, sempre defendeu suas ideias, eu acho que o Tribunal precisa de juízes assim, com uma consciência social, com a certeza que a Justiça do Trabalho é necessária para todos", disse.

Maria de Nazaré Medeiros Rocha ingressou na carreira da magistratura em 1996 quando foi juíza titular da Junta de conciliação e julgamento de Laranjal do Jari, no Amapá. Além disso, atuou nas cidades de Macapá, Breves, Castanhal e Santarém. "É um desafio muito grande, recebo essa missão que me foi dada e eu espero que eu responda à altura dessa grande responsabilidade. E é uma honra assumir como desembargadora de um Tribunal tão renomado, tão reconhecido nacionalmente", afirmou.

A nomeação da desembargadora foi comemorada como mais um passo da ampliação da participação feminina no Judiciário. “É uma pessoa comprometida com a causa da Justiça do Trabalho, com o direito do trabalho, sensível às diferenças sociais e aplicar aquela correção que o Direito do Trabalho permite tratar desigualmente pessoas desiguais", pontuou a desembargadora do TRT-8, Rosita Nassar.

Já Carlos Fernando Pollhuber, diretor da 7ª Vara do Trabalho, que trabalhou mais de 23 anos com a magistrada, destacou que a nomeação de Maria de Nazaré Rocha "é um coroamento de muito trabalho, de muita dedicação da doutora Nazaré, uma juíza extremamente preocupada com o jurisdicionado, em tentar fazer a justiça da melhor maneira possível”.