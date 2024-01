Justiça do trabalho retoma audiências presenciais após período de recesso

A partir desta segunda-feira (22), as 56 Varas do Trabalho do TRT-8 retomam suas atividades presenciais, dando início às audiências trabalhistas na 8ª Região (PA/AP). O retorno ocorre após o período de férias dos advogados e advogadas.

A diretora da Central de Execução de Belém/Ananindeua, Amanaci Giannaccini, afirma que as expectativas são boas para o reinício das atividades no Fórum Trabalhista de Belém, e destaca a importância das audiências na concretização da prestação jurisdicional e na interação com as partes.

“A retomada das audiências sempre constitui um exercício de renovação. É nas salas de audiência que a prestação jurisdicional se concretiza, que há o contato com as partes e suas pretensões, e o juiz forma sua convicção para decidir”, diz Amanaci .

No Amapá, o Foro de Macapá se prepara para continuar os trabalhos, antecipando um calendário de audiências abrangente. A diretora do Foro, Núbia Soraya da Silva Guedes, prevê um ano produtivo e ressalta a boa relação com advogados e a OAB do Amapá.

“Certamente vai ser o início de um calendário de audiências que vai atender muitas pessoas não só do estado do Amapá, mas também do estado do Pará, porque o Fórum alcança 14 municípios mais os municípios de Chaves e Afuá, no Pará. Temos uma relação de excelência com os advogados e com a OAB do Amapá, então nossa expectativa é sempre a melhor possível”, afirma a magistrada.

Retorno

Após o recesso, o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região retomou suas atividades no dia 8 de janeiro, com reforço na equipe de nove servidoras e servidores aprovados no último concurso público promovido pelo órgão.

Além disso, no final de 2023, o órgão contou com a chegada da desembargadora Selma Lúcia Lopes Leão, eleita pelo Quinto Constitucional e nomeada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A posse administrativa ocorreu em 15 de janeiro, e a ratificação está marcada para 5 de fevereiro, em uma Sessão Extraordinária do Pleno.