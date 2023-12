Departamento Jurídico do Remo se manifesta após a notificação de ações trabalhistas

Ao tomar conhecimento das ações trabalhistas movidas pelos ex-jogadores Anderson Uchôa, Brenner, Lucas Mendes e Rodrigo Joviaski, o Departamento Jurídico do Clube do Remo já entrou em campo para reunir provas que possa apresentar na contestação judicial. Ao todo, os pedidos dos jogadores ultrapassam a cifra de R$ 500 mil, e foram feitos logo após o Leão Azul anunciar a quitação de todas as dívidas trabalhistas.

Diante dos fatos, a assessoria de imprensa do clube divulgou o posicionamento dos advogados. Veja:

O departamento jurídico do Clube do Remo vem por meio desta informar que quitou todos os contratos da temporada 2023, mas infelizmente alguns poucos atletas resolveram buscar a Justiça do Trabalho, direito que lhes assiste.

O Remo registra que todos os mencionamos atletas fizeram acordo com o Clube, aonde as partes estabeleceram os valores devidos, que foram devidamente quitados, não havendo qualquer pendência financeira a ser reparada.

Em conclusão, o Remo registra que recebe com naturalidade as ações, que no passado já foram numerosas, e o departamento jurídico apresentará em juízo sua defesa e provas pertinentes aos casos.

Assinam o documento o diretor jurídico Gustavo Fonseca e o advogado André Serrão.

Entenda

Após uma breve pesquisa na página do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, constatou-se que o Clube do Remo foi acionado pelo atacante Brenner, que pede R$ 25 mil; o goleiro Rodrigo Joviaski, que pleiteia indenização de R$ 34.767,78; o lateral-direito Lucas Mendes, que pede o total de R$ 101.428,09, e o volante Anderson Uchôa, dono da maior ação, que cobra do clube R$ 379.086,49.