Justiça do Trabalho retoma atividades presenciais no Pará

Todos os serviços do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região retornaram à modalidade presencial, nesta quarta-feira (3). Porém, para ingressar nos prédios dessa justiça especializada, é necessário seguir algumas regras, como apresentação do comprovante de vacinação e uso de crachá, no casos de servidores, além do uso de máscara, obrigatório a todos.

O Coordenador de Segurança Institucional do TRT8, coronel André Cunha, avalia que tudo ocorreu de forma tranquila nesse retorno. "É fundamental que os servidores tenham a consciência da obrigação funcional de utilizar o seu crachá de identificação, sobretudo considerando que é tarefa de cada chefia imediata confirmar a vacinação completa. Então, para que eles possam adentrar no tribunal, é imperioso para que a segurança institucional saiba quem é servidor e quem não é, já que as pessoas que fazem parte do público externo precisam passar pelo processo de identificação nas recepções. As medidas de segurança continuam no ambiente interno, uso de crachá, comprovante de vacinação, máscara e distanciamento. E o público externo tem que comprovar que está vacinado para entrar no prédio da Justiça do Trabalho", finaliza.

O TRT 8 determinou o retorno ao trabalho presencial integral das equipes de magistrados e servidores das unidades judiciais e administrativas lotadas na sede do Tribunal, nos Foros Trabalhistas de Abaetetuba, Ananindeua, Belém, Macapá, Marabá, Parauapebas e Santarém, e em todas as Varas do Trabalho sob jurisdição deste Regional.

Na hipótese de agravamento das condições epidemiológicas, a Presidência do Tribunal poderá decidir pelo retorno dos servidores às atividades remotas. Sobre a realização de audiências e sessões de julgamento presenciais, observará o distanciamento adequado, bem como as normas emanadas pelas autoridades locais e nacionais quanto aos limites de agregação de pessoas. Além dos servidores, partes e respectivos advogados, somente será permitida a presença de terceiros nas salas de sessão e de audiências até o limite de um terço de sua capacidade física, e todas e todos precisam apresentar comprovante de vacinação.

O Tribunal vinha mantendo o trabalho remoto e híbrido desde março do ano passado, em razão do cenário de pandemia e as restrições estabelecidas.

"Para a segurança de todos, a questão de vacinação é essencial, e continuar higienizando as mãos com álcool em gel, uso da máscara que é fundamental para todos. Nós podemos ter um bom retorno às atividades presenciais se cada um fizer a sua parte", afirma o servidor Paulo Sérgio, da Divisão de Manutenção e Instalações Prediais de Obras e projetos de Engenharia (DIMOP), que trabalha há 27 anos na Justiça do Trabalho da 8ª Região.