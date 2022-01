Justiça do Trabalho no Pará e Amapá recomenda o aumento do trabalho remoto entre seus servidores

Ato Conjunto da Presidência e da Corregedoria Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que abrange os estados do Pará e Amapá, recomenda a intensificação do trabalho remoto, em decorrência do aumento de casos de ômicron e influenza nos estados do Pará e Amapá.

Atuando de maneira 100% presencial desde o ano passado, o TRT8 afirma que a medida busca assegurar a presença de quantitativo mínimo de servidores para garantir o exercício das atividades, recomendando às suas lideranças a adoção de rodízio ampliado do seu pessoal, evitando com isso a aglomeração de pessoas no mesmo horário de expediente e local de trabalho. Os servidores que permanecem em atividade presencial ainda são orientados a manter o distanciamento social e a evitar compartilhamento de locais de almoço.

O Ato Conjunto PRESI/CR n.º 1/2022 foi editado na tarde desta terça-feira (18) e terá validade até 4 de fevereiro, quando deve ser reavaliado por parte da Administração do Tribunal, a partir da leitura dos dados da evolução do quadro epidemiológico.

O documento também recomenda que as audiências sejam realizadas na forma telepresencial ou por videoconferência, sempre observado o interesse das partes e de acordo com o juízo de conveniência dos magistrados.

Com o fim do período de férias dos advogados no decorrer desta semana, o Ato não prevê a suspensão dos prazos processuais no decorrer de sua vigência, ressalvadas as hipóteses previstas em lei.