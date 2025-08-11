Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Justiça da Itália marca nova audiência no processo de extradição de Carla Zambelli

A parlamentar foi presa em Roma no dia 29 de julho após passar dois meses foragida no país

Estadão Conteúdo
fonte

Carla Zambelli (Michel Jesus / Câmara dos Deputados)

O Tribunal de Apelação de Roma, na Itália, marcou para a quarta-feira, 13, uma audiência para ouvir a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) sobre seu processo de extradição. A parlamentar foi presa em Roma no dia 29 de julho após passar dois meses foragida no país. Zambelli foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a dez anos de prisão por ter coordenado um ataque hacker contra o Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Após a prisão, Zambelli prestou depoimento na Itália e optou pelo processo de extradição, que deve levar um ano e meio a dois anos, em vez de retornar por conta própria ao Brasil.

O tribunal italiano fica responsável por analisar as acusações contra a parlamentar e decidir pela extradição.

A Justiça italiana determinou que ela deve continuar presa até os tramites serem concluídos.

Zambelli aguarda o processo de extradição na prisão feminina Germana Stefanini, que faz parte do Complexo Penitenciário de Rebibbia.

O Estadão entrou em contato com a defesa de Zambelli e aguarda retorno.

Extradição de Carla Zambelli

Carla Zambelli, que tem cidadania italiana, foi para o país para evitar ser presa pela invasão do sistema do CNJ para emissão de um mandado falso de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes. Segundo as investigações, o ataque hacker foi executado por Walter Delgatti, que também foi condenado e confirmou ter realizado o trabalho a mando da parlamentar.

Quando foi para Itália, Zambelli declarou que era "intocável" no país europeu e que, por ser cidadã italiana, não poderia ser extraditada ao Brasil. Dois dias antes da prisão, a deputada publicou um vídeo em seu perfil reserva no Instagram no qual disse que estava vivendo como "exilada política" na Itália.

Além do ataque hacker, Zambelli é ré no STF por perseguição armada nas eleições de 2022. No início do mês, o ministro Gilmar Mendes determinou que a Advocacia-Geral da União (AGU) inclua o inquérito no pedido de extradição da deputada.

A ação ainda em curso foi aberta após a deputada ser filmada sacando uma arma e apontado para um homem no meio da rua em São Paulo. Inicialmente, ela alegou que o homem a teria agredido, o que foi descartado pelos investigadores.

Outro processo contra Zambelli é o de cassação de seu mandato na Câmara dos Deputados, que deve ser votado ainda neste semestre. Já foram definidas as diligências que serão realizadas, mas ainda não há data marcada para as reuniões. A fase de instrução probatória inclui a oitiva da deputada, que será realizada por videoconferência, e de testemunhas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CARLA ZAMBELLI

ITÁLIA

PRISÃO

extradição

Justiça

audiência

data
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

política

Avanço na Margem Equatorial pode ser prejudicado com a nova PL ambiental

Governo alega proteção ambiental e segurança jurídica; setor produtivo teme lentidão em projetos estratégicos

11.08.25 14h12

política

Justiça da Itália marca nova audiência no processo de extradição de Carla Zambelli

A parlamentar foi presa em Roma no dia 29 de julho após passar dois meses foragida no país

11.08.25 13h58

Moraes rechaça pressões, destaca Judiciário independente e diz que País deu basta ao golpismo

11.08.25 13h13

Apuração

Polícia Civil abre apuração contra Bolsonaro por vincular Lula a regime de ex-ditador da Síria

Investigação apura se Bolsonaro cometeu crime contra a honra de Lula ao divulgar imagem falsa no WhatsApp

11.08.25 12h58

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

"REAGE, BRASIL"

Michelle Bolsonaro chama Lula de 'cachaceiro sem vergonha' em ato em Belém

Ex-primeira-dama participou da manifestação “Reage, Brasil” na capital paraense e disse que atos têm como meta “acabar com o avanço da censura no Brasil”

03.08.25 18h33

POLÍCIA

Daniel é afastado da Prefeitura de Ananindeua após operação do MPPA

O MPPA deflagrou operação na manhã desta terça-feira (5/8)

05.08.25 10h19

'risco'

Michelle Bolsonaro diz que deputada avançou 'violentamente sobre as partes íntimas' de Nikolas

A agressão teria ocorrido enquanto o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), recuperava seu assento na Mesa Diretora após dois dias de ocupação em protesto à prisão de Bolsonaro

08.08.25 18h38

PORNOGRAFIA INFANTIL

Michelle Bolsonaro se pronuncia após prisão de tio por pornografia infantil: 'Revoltante'

Gilberto Firmo Ferreira, tio da ex-primeira dama, foi preso na última sexta-feira (1º) por armazenar material de abuso sexual

02.08.25 14h26

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda