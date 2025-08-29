Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Justiça condena prefeito de Oriximiná e irmão por improbidade administrativa

O gestor recebia remunerações simultâneas e indevidas de cargos públicos; entenda

O Liberal
fonte

José Willian Siqueira da Fonseca (Foto: reprodução)

A Justiça acolheu ação civil pública por improbidade administrativa e condenou o prefeito de Oriximiná, José Willian Siqueira da Fonseca, e o irmão dele, Edson Siqueira da Fonseca, ex-secretário municipal de Integração. O processo foi movido pelo Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), por meio da Promotoria de Justiça do município, localizado no oeste paraense.

Segundo a ação, Edson Siqueira, enquanto ocupava o cargo comissionado na administração municipal, também exercia função de Cabo da Polícia Militar do Estado do Amazonas, com recebimento simultâneo de remunerações, o que configura acumulação indevida de cargos públicos com enriquecimento ilícito, nos termos do art. 9º da Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa). Com isso, recebeu salários de ambas as funções simultaneamente, o que resultou em vantagem patrimonial imprópria estimada em R$ 146.888,75.

A investigação foi iniciada a partir de representação da Câmara Municipal, apontando que o então prefeito tinha conhecimento da condição funcional do irmão. A análise documental e a cronologia dos atos administrativos confirmaram que a irregularidade persistiu durante boa parte do ano de 2021.

Na decisão, o juízo da Comarca de Oriximiná julgou procedentes os pedidos do Ministério Público, que apresentou documentos suficientes para comprovar a infração e a responsabilidade de ambos os réus, sendo desnecessária a produção de novas provas. Pedidos de oitiva de testemunha e de diligências feitos pela defesa foram indeferidos por serem considerados genéricos e impertinentes.
A Prefeitura de Oriximiná foi procurada pela reportagem de O Liberal para comentar a condenação, mas não teve resposta e ainda aguarda posicionamento.

Confira as penalidades foram aplicadas

O magistrado aplicou as seguintes penalidades a ambos os réus:

- Multa civil equivalente ao valor da vantagem indevida (R$ 146.888,75);

- Perda da função pública, caso estejam exercendo cargo público ao tempo do trânsito em julgado;

- Ressarcimento integral ao erário no valor de R$ 146.888,75, corrigido pelo IPCA-E desde cada pagamento e acrescido de juros de mora;

- Suspensão dos direitos políticos por oito anos;

- Proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios fiscais/creditícios pelo prazo de cinco anos;

- Condenação ao pagamento das custas processuais.

A decisão também determina a expedição de ofícios, após o trânsito em julgado, para os órgãos competentes, a fim de registrar a condenação nos cadastros públicos, como o Incluindo resultados para Cadastro Específico do INSS (CEI), Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin) e outros sistemas relacionados à inelegibilidade e restrições administrativas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

prefeito de Oriximiná

improbidade administrativa

mppa

Justiça condena prefeito de Oriximiná

Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Certidão de óbito de Zuzu Angel, vítima da ditadura, é retificada pelo governo federal

29.08.25 15h53

IMPROBIDADE

Justiça condena prefeito de Oriximiná e irmão por improbidade administrativa

O gestor recebia remunerações simultâneas e indevidas de cargos públicos; entenda

29.08.25 15h41

No Marajó

TCE-PA encerra em Breves o Programa Conversando com o Controle Interno

Temas diversos, como Reforma Tributária e inteligência artificial, foram abordadas por palestrantes

29.08.25 15h27

em prisão domiciliar

PGR se manifesta contra a presença de policiais dentro da casa de Bolsonaro

Para Procuradoria, é preciso ter equilíbrio entre privacidade e lei penal

29.08.25 14h23

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Polêmica

Pode virar 'favelão', diz vereador de Santa Catarina sobre migrantes do Norte e Nordeste; assista!

O vereador diz que a solução passa pelo controle da entrada de pessoas no estado

19.08.25 10h35

ato

Apoiadores de Bolsonaro fazem manifestação em Belém e pedem o impeachment de Moraes

Ato ocorreu na manhã desta sexta-feira (22/08), em São Brás

22.08.25 10h05

XENOFOBIA

Vereador de Joinville chama Pará de “lixo” e volta a atacar migrantes do Norte e Nordeste

A declaração foi considerada preconceituosa e recebeu uma enxurrada de críticas de colegas parlamentares e internautas, sobretudo de paraenses

27.08.25 15h44

LEGADO

Morre Diogo Seixas Condurú, advogado e ex-magistrado do TRE/PA

Diogo tratava um câncer no instestino

25.08.25 12h09

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda