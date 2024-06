Júnior Hage é eleito novo prefeito de Monte Alegre

José Alfredo Silva Hage Junior, conhecido como Júnior Hage (PP), foi eleito neste domingo (09) como novo prefeito de Monte Alegre, município localizado na região do Baixo Amazonas que realizou eleições suplementares para o executivo municipal. O vice de Júnior Hage é Ernande Silva.

Na noite deste domingo, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE Pará) informou à Redação Integrada que a diplomação do novo prefeito, ao invés de ser dia 12 de julho, conforme havia divulgado anteriormente, “pode acontecer até o dia 7 de julho, “mas a previsão é de que aconteça até o fim deste mês de junho”, diz a nota do Tribunal.

Júnior Hage obteve 51,32% dos votos válidos, o equivalente a mais de 20 mil e duzentos eleitores desse pleito. A candidata Josefina Carmo, foi a segunda colocada, com 23,92% dos votos, que correspondem a 9.441 eleitores.

Por ser uma eleição suplementar, o mandato de Hage terá duração de apenas seis meses, até 31 de dezembro de 2024. No entanto, o vencedor terá o direito de se candidatar à reeleição no pleito de outubro, que ocorrerá normalmente no município.

Júnior Hage chegou a ter sua candidatura indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará no último dia 28 de maio. Mas na quinta-feira (6), por unanimidade, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu que ele poderia concorrer ao cargo de prefeito de Monte Alegre, nesta eleição suplementar.

VEJA MAIS

Eleição

Neste domingo, concorreram à prefeitura: Anselmo Raimundo Correa Picanço (PSD); João Tomé Filho (Avante); Josefina Carmo (MDB) e Júnior Hage (PP).

A eleição foi convocada após o TSE cassar, em 21 de março deste ano de 2024, os diplomas de Matheus Almeida dos Santos e Leonardo Albarado Cordeiro, respectivamente prefeito e vice-prefeito, por crime eleitoral, na campanha de 2020. (Com informações da Ascom TRE Pará).

Dos 51.080 eleitores aptos para votar, 40.193 compareceram às urnas. Monte Alegre contou com 239 urnas eletrônicas em 128 locais de votação, atendidos por 33 rotas terrestres e quatro rotas fluviais. Além disso, segundo a diretora-geral do TRE-PA, Nathalie Castro, 100% dos eleitores do município estavam biometrizados.

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, destacou a tranquilidade e a ausência de intercorrências durante a eleição. “Tudo ocorreu na mais absoluta tranquilidade, sem dificuldades para materializar esse pleito determinado pelo Tribunal Superior Eleitoral”, afirmou. A diretora-geral do TRE do Pará, Natalhie Castro, também avaliou positivamente o processo eleitoral, enfatizando a normalidade e a eficiência das seções eleitorais, que operaram quase sem filas.