Juiz, ex-condenado e antigos aliados no páreo; veja as reviravoltas na política no Brasil desde 2018

A política brasileira teve tantas reviravoltas desde 2018, que parece já ter passado uma década. É o que mostra o jornalista Silvio Navarro, em sua coluna desta semana, publicada no jornal O Liberal e portal Oliberal.com. Ele lembra que, há três anos, Jair Bolsonaro, eleito presidente da República, quebrou a hegemonia e o Projeto de poder do PT, ao assumir o Poder Executivo.

Escalou para o seu ministério Paulo Guedes e o ex-juiz da Lava Jato Sergio Moro, “uma espécie de herói nacional contra a roubalheira secular dos cofres públicos”, observa. Tinha apoio do tucano João Dória, com quem fez uma “dobradinha” conservadora. Enquanto isso, o ex-presidente Lula estava preso.

“Quem imaginaria que, três anos depois desse cenário, os principais adversários de Bolsonaro na corrida pela reeleição seriam justamente o ex-condenado e ex-ficha-suja Lula e o próprio Sergio Moro?”, diz Navarro.

Lula foi beneficiado por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Congresso, que pôs fim à prisão em segunda instância; Moro rompeu com o bolsonarismo; Dória também saltou do barco bolsonarista assim que foi eleito para o Palácio dos Bandeirantes.

“No meio dessa ciranda política, resiste Paulo Guedes, um raríssimo caso de ministro longevo da pasta da Economia. Enfrentou a pandemia com resiliência. Conseguiu socorrer uma fatia da população trancada em casa por prefeitos e governadores com o auxílio emergencial – maior do que o Bolsa Família. Comparada à grama do vizinho, a economia brasileira não é a catástrofe alardeada pela torcida anti-Bolsonaro”, avalia Silvio Navarro.

Porém, até outubro de 2022, muita coisa ainda pode mudar.

“Esse é só o começo da eleição que promete muito para o ano que vem”, diz o jornalista.