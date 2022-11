JT8 funciona com plantão judiciário no feriado da Proclamação da República

A Justiça do Trabalho da 8ª Região (JT-8) funcionará na próxima terça-feira (15), Dia da Proclamação da República, somente sob regime de plantão judiciário, portanto, serão atendidas pelos Magistrados demandas urgentes durante o feriado, ou seja não haverá expediente na JT8.

No entanto, na segunda-feira (14), os prazos processuais e o atendimento ao público ocorrem normalmente, pois o funcionamento da Justiça do Trabalho no Pará e Amapá será normal.

O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região informa que os jurisdicionados podem acionar o órgão pela Secretaria Virtual, Ouvidoria ou nas Varas do Trabalho no horário de 8h às 13h, de segunda a sexta-feira. Informações também podem ser obtidas pelo telefone (91) 4008-7000 ou (91) 4005-7250 - Ouvidoria Regional.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)