O Liberal chevron right Política chevron right

Política

José de Abreu, Frota, Mário Frias e mais: famosos reagem à prisão de Jair Bolsonaro

Entre os famosos que apoiam Bolsonaro houve menos manifestações. Um dos poucos a comentar o caso foi o ator Mário Frias, que fez críticas à prisão.

Estadão Conteúdo
fonte

José de Abreu, Frota, Mário Frias e mais: famosos reagem à prisão de Jair Bolsonaro. (Sérgio Lima | AFP)

A prisão preventiva de Jair Bolsonaro (PL) movimentou as redes sociais de anônimos e famosos neste sábado, 22. Artistas conhecidos pela postura crítica ao ex-presidente celebraram a notícia, até mesmo com brinde e espumante. Vídeos, memes e outros virais foram compartilhados.

Entre os famosos que apoiam Bolsonaro houve menos manifestações. Um dos poucos a comentar o caso foi o ator Mário Frias, que fez críticas à prisão.

O ex-presidente foi preso por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que apontou violação das regras da tornozeleira eletrônica e "elevado risco de fuga". A decisão de Moraes atende a pedido da Polícia Federal.

José de Abreu Conhecido pelas críticas à Bolsonaro, o ator postou um vídeo em que estoura uma garrafa e bebe espumante ao som do hino nacional. "Um genocida sendo preso não tem preço", escreveu.

Também postou uma montagem com uma imagem própria e do ator Mário Frias. Enquanto Abreu aparece sorridente, o apoiador do ex-presidente está abatido.

Mário Frias Ex-secretário de Cultura do governo Bolsonaro, o ator Mario Frias postou dois vídeos após a notícia da prisão. No primeiro, aparece abatido, dizendo que se trata de uma "injustiça" e que o "Brasil chegou no fundo do poço".

Depois, publicou outro vídeo, em que pede "equilíbrio", para não piorar a situação "do nosso capitão". "A gente precisa ter calma, estabelecer uma estratégia, não agir com coração agitado", afirmou.

Alexandre Frota Ex-apoiador de Bolsonaro, o ator compartilhou um vídeo feito com inteligência artificial. Nele, o ex-presidente aparece chorando dentro de uma cela lotada.

Também repostou outros vídeos sobre o tema. Em um deles, humoristas dançam paródias sobre a situação, como ao cantar "Ah, que lindo, ele está encarcerado", dentre outras.

Kleber Mendonça Filho O premiado cineasta de O Agente Secreto e Bacurau fez uma postagem em inglês para seus "amigos não brasileiros". "Hoje, a justiça está sendo feita no Brasil, com o início do cumprimento da pena de 27 anos e 3 meses de prisão do ex-presidente, acusado de conspiração para um golpe contra a democracia e de liderar uma organização criminosa", disse.

"O bolsonarismo é, sem dúvida, um dos momentos mais vergonhosos da história brasileira, e olha que já houve muitos. Um dia importante para a Justiça e para os brasileiros", acrescentou.

Maria Bopp Também crítica ao ex-presidente, a atriz postou um vídeo irônico sobre a situação. Na gravação, ela diz: "Não acho que a gente tem que comemorar. Neste fim de ano, temos que estar preocupados em unir as famílias e pacificar o País". Depois, levanta-se e aparece dançando a música "Tá na Hora do Jair Já Ir Embora".

Titi Müller A apresentadora Titi Müller compartilhou um conhecido vídeo em que mostra o público gritando xingamentos ao ex-presidente em um festival de música. Na legenda, postou apenas "Grande dia", em referência a uma frase de Bolsonaro

Ronaldo Fraga O famoso estilista Ronaldo Fraga postou uma montagem em que o ex-presidente aparece atrás das grades. Na legenda, apenas inclui diversos emojis de espumante.

Claudia Souto A autora de novelas também postou um vídeo em que estoura um espumante. Na legenda, relembrou familiares que morreram durante a pandemia da covid-19. "Pela minha mãe. Por todos os meus entes, todos os meus amigos, e pelos seus, que padeceram e morreram sob o legado da necropolítica de Jair Messias Bolsonaro", postou.

"Eu brindo também ao golpe de Estado fracassado, que nos livrou de uma ditadura de morte, perversão e mediocridade. A champa tava na geladeira desde o julgamento. Esperou a condenação. Agora sim, com a prisão desse crápula está sendo degustada. E está deliciosa! Um brinde ao Brasil! Obrigada, ministro", completa.

Palavras-chave

BOLSONARO/PRISÃO PREVENTIVA/FAMOSOS/REDES SOCIAIS
Política
