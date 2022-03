José Carlos Oliveira é o novo Ministro do Trabalho e Previdência

Nesta quinta-feira (31), em solenidade realizada no Palácio do Planalto com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro, José Carlos Oliveira assinou o termo de posse como Ministro do Trabalho e Previdência (MTP).

O novo ministro assume o cargo no lugar de Onyx Lorenzoni, que esteve à frente do MTP desde agosto de 2021. Onyx e outros oito ministros deixam o governo para disputar as eleições deste ano.

Conheça a trajetória de José Carlos Oliveira

Servidor público de carreira do INSS há quase 38 anos, José Carlos Oliveira tomou posse como presidente do Instituto em 10 de novembro de 2021. Ingressou no órgão por meio de concurso público, em julho de 1985. Iniciou a carreira no extinto Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), que deu origem ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em 1990. Ocupou vários cargos de gestão dentro do Instituto, atuando sempre com foco no atendimento eficiente ao cidadão.

Formado em Administração de Empresas pela Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado – FECAP, em São Paulo (SP), ocupou o cargo de diretor de Benefícios antes de assumir a Presidência do Instituto. Anteriormente, atuou como superintendente do INSS em São Paulo, de agosto de 2016 a maio 2021, e acumulou experiências como gerente-executivo do INSS, também em São Paulo.

Saiba quem são os ministros que deixam o cargo para disputar as eleições

Damares Alves, do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos;

Tarcísio de Freitas, da Infraestrutura;

Marcos Pontes, da Ciência e Tecnologia;

Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional;

Tereza Cristina, da Agricultura;

Flávia Arruda, da Secretaria de Governo;

João Roma, da Cidadania e Gilson Machado, do Turismo.

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política.)