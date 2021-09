João Doria chega hoje a Belém e tem jantar com governador Helder Barbalho

O Governador João Doria, de São Paulo, chega à capital nesta sexta-feira e ficará na cidade até amanhã (11), quando participará da 9ª edição do "Encontros do PSDB pelo Brasil", mobilização que reúne a militância e lideranças tucanas em torno das prévias. O PSDB definirá em novembro o candidato do partido à Presidência da República em 2022 e Doria é um dos pré-candidatos.

Segundo a sua assessoria, a viagem ao Pará foi programada a convite do presidente estadual do PSDB, o deputado federal Nilson Pinto. Doria será recebido, ainda nesta sexta, pela militância e lideranças tucanas na sede do partido. Em seguida, o governador concede entrevista coletiva às 18h30, em um hotel da cidade. Às 20h, Doria participa de um jantar com o Governador do Pará, Helder Barbalho.

No sábado, o Governador paulista participa de café da manhã com deputados e, de lá, segue para um encontro com a militância do PSDB no evento das prévias. Os “Encontros” tucanos visam a apresentação, para filiados e apoiadores, das propostas de Doria para o Brasil, bem como do seu jeito de governar e de sua experiência no Executivo Estadual e Municipal.

Após o evento, o governador de São Paulo viaja para Manaus, Amazonas, onde será recebido pelo ex-senador, ex-prefeito e atual presidente do PSDB-AM, Arthur Virgílio, entre outras lideranças e filiados.