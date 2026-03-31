JHC rompe com Lira e migra para o PSDB com senadora e primeira-dama

O prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, conhecido como JHC, a senadora Dra. Eudócia (PSDB-AL) e a primeira-dama Marina Cândia se filiaram ao PSDB. O movimento consolida a ruptura de JHC com o ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL) e altera o cenário eleitoral alagoano para outubro de 2026.

A adesão ao PSDB foi negociada diretamente com o presidente nacional do partido, Aécio Neves, e com Teutônio Villela Filho, liderança da legenda em Alagoas. JHC assumirá a presidência estadual do partido, cargo que era ocupado pelo ex-deputado federal Pedro Vilela.

JHC era filiado ao PL. Interlocutores próximos ao prefeito relataram que a crise com o partido começou quando Lira, após deixar a presidência da Câmara, articulou junto ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) um acordo pelo qual JHC seria pressionado a disputar o governo do Estado, abrindo as duas vagas ao Senado para o campo de Lira.

O próprio prefeito já ponderava a dificuldade da disputa ao Executivo estadual, dado que teria pela frente o senador Renan Filho (MDB), candidato com acesso à máquina pública.

JHC tentou garantir uma das cadeiras ao Senado para aliados seus dentro da chapa do PL. Propôs os nomes da senadora Dra. Eudócia e da primeira-dama Marina Cândia, que têm presença na região metropolitana de Maceió. Ambas as propostas foram recusadas. "Se você quiser é isso, se não, não", resumiu uma das fontes ao descrever o tom das negociações.

A chegada do deputado Alfredo Gaspar (PL-AL) ao PL, onde assumiu a presidência estadual do partido em março, consolidou o esvaziamento de JHC dentro da legenda. Gaspar passou a concentrar o poder de definição da chapa, e o prefeito perdeu voz nas decisões internas. Diante disso, JHC iniciou conversas com diversas legendas antes de fechar com o PSDB.

A saída de JHC do PL representa um revés para Lira na montagem de sua aliança para o Senado. O PL também perde uma senadora com a migração de Dra. Eudócia, que deixa a legenda ao lado do filho.

A ausência de JHC no ato de lançamento da pré-candidatura de Lira ao Senado, realizado em Maceió no dia 20, já antecipava a ruptura. Em nota, o prefeito afirmou não ter sido informado sobre o evento. Fontes relataram insatisfação com a "intromissão" de Lira junto ao PL e com a ausência de diálogo sobre os termos da candidatura.

Em Alagoas, duas vagas ao Senado estarão em disputa em outubro de 2026. Os mandatos do senador Renan Calheiros (MDB) e do senador Fernando Farias (MDB) se encerram em janeiro de 2027. Lira já lançou pré-candidatura por uma das vagas.