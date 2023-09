Jair Bolsonaro é internado em Brasília após desconforto intestinal

Na tarde desta quarta-feira (20), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi internado em Brasília devido a um desconforto intestinal. A informação foi compartilhada nas redes sociais por Fabio Wajngarten, advogado do ex-presidente e ex-secretário-executivo do Ministério das Comunicações.

Bolsonaro recebeu cuidados médicos no Hospital DF Star, onde foi submetido a exames do tráfego digestivo, incluindo uma lavagem intestinal. O advogado Wajngarten explicou que o desconforto do ex-presidente é uma consequência da facada que ele sofreu durante um evento eleitoral em Juiz de Fora, Minas Gerais, em 2018.

Após a realização dos procedimentos necessários, Jair Bolsonaro recebeu alta hospitalar e retornou à sua residência na capital federal.