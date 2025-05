'Bota Pra Andar' no Pará: Ministério destrava obras com R$ 1,4 bilhão em investimentos

Na manhã desta sexta-feira (23), ocorreu mais uma edição do #BotaPraAndar no Pará. A iniciativa do Ministério das Cidades visa destravar e acelerar obras com investimentos federais nos municípios. Nesta edição, estiveram presentes representantes das cidades da Região Metropolitana de Belém (RMB) e da região do Salgado paraense: Ananindeua, Benevides, Bujaru, Colares, Marituba, Santa Izabel do Pará, Santa Bárbara do Pará, Santo Antônio do Tauá, São Caetano de Odivelas e Vigia.

O evento ocorreu na Faculdade Adventista da Amazônia (FAAMA) e contou com a participação de Jader Filho, ministro das Cidades, e de Luziane Solon, prefeita de Benevides. Ambos foram recepcionados pelo pastor Herbert Cleber, diretor de Bem-Estar Infantil da FAAMA, no Bosque das Tradições. O local é um espaço reservado para o plantio de 400 árvores amazônicas e, na ocasião, foram plantadas, de forma simbólica, 40 mudas com a participação do ministro.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Jader anuncia 130 mil unidades do MCMV e diz crédito a moradias precárias será do Fundo Social]]

Ao todo, os investimentos na região somam R$ 1,4 bilhão. “O #BotaPraAndar começou com o propósito de destravar as obras do Minha Casa, Minha Vida. Chegamos a ter 87 mil moradias paralisadas no Brasil. Só no Pará, eram mais de 14 mil. Hoje, graças ao trabalho conjunto, resta apenas um contrato suspenso — e ele será retomado em breve. Esse programa é para o país inteiro. Não queremos obras paradas em lugar nenhum”, afirmou o ministro Jader Filho.

Após o evento, foram realizados atendimentos individuais do ministro com os prefeitos e suas equipes, acompanhados de técnicos da Caixa Econômica Federal e do Ministério das Cidades, com o objetivo de encontrar soluções para destravar obras prioritárias em cada localidade.

“Essa aproximação com o governo federal fortalece os municípios e facilita o diálogo com as equipes técnicas. Estamos construindo uma parceria sólida que vai deixar um legado — e o sonho vai se tornar realidade. Quem ganha com isso são os moradores das cidades”, afirmou.

Atuação no Pará

No mês de abril, uma rodada do #BotaPraAndar foi realizada no município de Moju, na região do Tocantins, e reuniu equipes técnicas do Ministério das Cidades e das prefeituras da região do Baixo Tocantins. Os encontros permitiram pactuar prazos e solucionar entraves que impediam o início de obras do Novo PAC e do Minha Casa, Minha Vida em 10 municípios da região.