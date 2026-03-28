Jader Filho anuncia moradias e investimentos em Tomé-Açu e Altamira

O ministro das Cidades, Jader Filho, cumpriu agenda institucional na sexta-feira (27) nos municípios de Tomé-Açu e Altamira, no Pará, onde realizou a entrega de moradias, assinou novos investimentos e acompanhou o andamento de obras habitacionais.

Em Tomé-Açu, foram formalizados investimentos em abastecimento de água, mobilidade urbana e requalificação de espaços públicos. Entre as ações, está o início das obras do sistema de abastecimento no Distrito Vila Nova, além da pavimentação de vias na localidade. Também estão previstos a construção da orla do Rio Acará-Mirim e a reforma da praça Ney Brasil e da praça do Estádio Municipal.

Durante a agenda, houve a entrega de unidades do Minha Casa, Minha Vida Rural a moradores do município. Segundo o Ministério das Cidades, o volume de investimentos federais em Tomé-Açu soma cerca de R$ 70 milhões, com 423 moradias contratadas em áreas urbanas e rurais, além de obras distribuídas na sede e nos distritos de Vila Nova, Quatro Bocas e Forquilha.

Em Altamira, o ministro vistoriou as obras do Residencial Altamira I, II e III, empreendimento habitacional que totaliza 504 apartamentos. O conjunto é composto por 32 blocos, com quatro unidades por andar, e inclui estrutura com varanda, piso vinílico, áreas de lazer, centro comunitário e biblioteca.

Localizado no bairro Mutirão, o residencial está próximo a equipamentos públicos como creche, escola, unidade de saúde e à Usina da Paz. De acordo com o Ministério das Cidades, as obras já ultrapassam 50% de execução e têm previsão de conclusão no segundo semestre de 2026.

A Prefeitura de Altamira informou que já iniciou a pré-seleção das famílias que serão contempladas pelas unidades habitacionais.