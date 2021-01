Itupiranga decreta toque de recolher após aumento de casos de covid-19

Moradores de Itupiranga, no sudeste paraense, estão proibidos de circular pela cidade no período da noite, entre 22h e 5h. A prefeitura municipal decretou toque de recolher, após o aumento no número de casos da Covid-19 e falta de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A medida foi publicada na terça-feira (19) e assinada pelo prefeito interino, José da Aparecida Soares Menez. Benjamin Tasca (PSD), prefeito da cidade, foi infectado pelo novo coronavírus e está internado em hospital de São Paulo.

Outras cidades do interior do Pará também decretaram toque de recolher, como Santarém, Mojuí dos Campos e Aveiro.

Durante o toque de recolher, as pessoas ficam proibidas de sair de casa, no horário de 22h às 5h, exceto se houver alguma necessidade para ir a farmácias ou atendimento de urgência.

Segundo o decreto, a determinação vale para todos os dias da semana. Bares e restaurantes da cidade só podem funcionar até 21h e sem música ao vivo.