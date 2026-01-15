Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Irmã de Ricardo Nunes, prefeito de SP, é presa após ser reconhecida pelo Smart Sampa

Um das principais bandeiras de Nunes, o Smart Sampa tem cerca de 31 mil equipamentos pela cidade e usa reconhecimento facial para flagrar crimes e suspeitos

Estadão Conteúdo
fonte

Ricardo Nunes (Foto: Instagram @prefeitoricardonunes)

Janaina Reis Miron, de 49 anos, irmã do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), foi presa nesta quinta-feira, 15, após ser reconhecida pelas câmeras do programa Smart Sampa. A reportagem tenta contato com a gestão municipal.

Segundo a Polícia Militar, Janaina foi capturada por volta das 15h22 na Avenida Clara Mantelli, no bairro Socorro, na zona sul da capital. Ela está detida no DP de Santo Amaro e deve passar por audiência de custódia nesta sexta-feira, 16.

Um das principais bandeiras de Nunes, o Smart Sampa tem cerca de 31 mil equipamentos pela cidade e usa reconhecimento facial para flagrar crimes e suspeitos. Janaina era alvo de um mandado por desacato, embriaguez ao volante e lesão corporal.

Até o final do ano passado, segundo dados da gestão municipal, mais de 1,6 mil foragidos foram detidos com a ajuda do "Big Brother" anticrime da Prefeitura de São Paulo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

JANAINA REIS MIRON/RICARDO NUNES/IRMÃ/PRISÃO/DESACATO
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Moraes: Autorizo a instalação de grades de proteção e barras de apoio na cama de Bolsonaro

15.01.26 18h28

Moraes determina transferência de Bolsonaro da PF para Papudinha

15.01.26 18h17

eita

Irmã de Ricardo Nunes, prefeito de SP, é presa após ser reconhecida pelo Smart Sampa

Um das principais bandeiras de Nunes, o Smart Sampa tem cerca de 31 mil equipamentos pela cidade e usa reconhecimento facial para flagrar crimes e suspeitos

15.01.26 18h03

dor de cabeça

Carlos critica destino de 40 smart TVs a presídios após PGR ser contra aparelho para Bolsonaro

Decisão do governo federal destina 40 smart TVs a unidades do sistema penitenciário federal como parte de um programa de exibição de filmes e atividades culturais

15.01.26 18h03

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Mudança de secretaria

Ualame Machado é exonerado da Segurança Pública; governo reorganiza secretarias

Ualame foi nomeado secretário de segurança em 2018 pelo governador Helder Barbalho

12.01.26 11h17

Aniversário de Belém

Prefeitura de Belém decreta ponto facultativo segunda-feira (12), aniversário de 410 anos da cidade

Órgãos municipais devem manter escalas para garantir o funcionamento dos serviços considerados essenciais ao interesse público

07.01.26 19h03

METÁFORA

Em vídeo na praia, Lula pede fim de preconceito entre esquerda e direita

Presidente utilizou encontro de ondas na Restinga da Marambaia como metáfora para a união nacional

10.01.26 17h49

Prisão

'Tenho inveja de Nicolás Maduro', declara Eduardo Bolsonaro

Maduro foi preso no dia 3 de janeiro e está detido em Nova York em uma prisão conhecida como 'inferno na terra'

13.01.26 11h06

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda