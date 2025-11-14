Ipsos/Ipec: 69% dos brasileiros aprovam megaoperação policial no RJ

Uma pesquisa nacional Ipsos-Ipec, divulgada nesta sexta-feira, 14, revelou que 69% dos brasileiros aprovam a megaoperação policial no Rio de Janeiro. A ação, realizada em 28 de outubro nos complexos do Alemão e da Penha, resultou em 121 mortes, incluindo quatro policiais.

A aprovação da ação é mais expressiva entre os moradores da região Norte/Centro-Oeste, com 77%. Entre os eleitores de Jair Bolsonaro no segundo turno de 2022, a aprovação salta para 83%, enquanto entre os eleitores de Lula o índice é de 61%.

A pesquisa quantitativa foi conduzida por meio de entrevistas presenciais entre os dias 6 e 10 de novembro, envolvendo 2.000 pessoas em 131 municípios. O levantamento apresentou nível de confiança de 95%, com margem de erro de 2 pontos percentuais.

Brasileiros Avaliam a Letalidade da Operação

Questionados sobre a letalidade deste tipo de operação, 40% dos entrevistados consideram o alto número de mortes totalmente justificável, por demonstrar uma ação forte do Estado. Outros 25% acham que é parcialmente justificável, apesar do número de mortes ser assustador. Já 28% classificam como injustificável, por representar um fracasso da política de segurança e uma violação dos direitos humanos, e 7% não responderam.

No total, 65% classificam a elevada letalidade como total ou parcialmente justificável. Esta opinião é mais significativa entre os eleitores de Bolsonaro em 2022, com 80% de concordância neste quesito.

Decisão do Governo do Rio e Expectativas

O levantamento indica também concordância com a decisão do governo do Rio de Janeiro em autorizar a operação. Pela mostra, 67% consideram que o governo acertou, enquanto 24% avaliam que errou. Para 3%, a decisão não foi nem certa nem errada, e 7% não opinaram.

Em relação às expectativas sobre os resultados da ação, 58% dos entrevistados avaliam que a operação deve contribuir para a redução da criminalidade no Estado. Já 37% acreditam que não haverá impacto, e 5% não souberam responder.

A mostra revela ainda que 61% dos brasileiros consideram o saldo da operação muito positivo ou mais positivo do que negativo. Por outro lado, 34% o veem como muito negativo ou mais negativo do que positivo, e 6% não responderam.