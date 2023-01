Interventor do DF volta a defender Polícia Militar: 'Tenho plena confiança'

O interventor federal da segurança pública do Distrito Federal (DF), Ricardo Cappelli, voltou a defender, na manhã desta sexta-feira (13), os agentes da Polícia Militar (PM) do DF, se referindo aos ataques às sedes dos Três Poderes, no último domingo (8), em que a corporação foi criticada por não evitar os atos terroristas.

"Vi muitos policiais que estavam no campo, defendendo a democracia e trabalhando bravamente. O momento do país exige muito equilíbrio. Tenho plena confiança na PM, nos homens e mulheres valorosos da PM do DF, são os mesmos que garantiram a operação exemplar da posse do Lula, no dia 1º. A corporação não mudou do dia 1º para o dia 8", enfatizou Cappelli.

Ele ainda exaltou a atuação dos agentes e defendeu a democracia: "Tenho visto na prática a dedicação integral. Foram noites sem dormir para defender a Constituição e a prática democrática. Vamos retomar a confiança de todos", declarou.