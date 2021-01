Internautas sobem hashtag no Twitter pressionando Maia a pautar impeachment de Bolsonaro

A calamidade pública que o sistema de Saúde da capital amazonense está vivendo, no qual pacientes morrem por falta de oxigênio e, a segunda onda de covid-19 em alta no país, com 207.095 mil óbitos por coronavírus, levou os usuários do Twitter a pressionarem, nesta sexta-feira (15), o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), a abrir um processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Usando a hashtag “ImpeachmentBolsonaroUrgente”, que é o terceiro assunto mais comentado do Twitter, internautas e famosos pedem uma resolução para tanto descaso do Poder Executivo. O movimento iniciou na madrugada de hoje e segue com mais de 106 mil tweets, até por volta das 13h30.

O Brasil não aguenta mais. Está nas mãos de @RodrigoMaia aceitar as dezenas de pedidos de impeachment que já foram protocolados desde o ano passado. O que mais vamos esperar? O colapso de todas as capitais?#ImpeachmentDeBolsonaro #ImpeachmentBolsonaroUrgente #impeachmentJa pic.twitter.com/4b0H1osqFd — Fernanda Melchionna (@fernandapsol) January 15, 2021

Medidas urgentes para salvarmos vidas:



- Cilindros de oxigênio para Manaus

- Substituição do atual ministro da Saúde por alguém técnico e independente

- Impeachment do Bolsonaro#ImpeachmentBolsonaroUrgente — João Amoêdo (@joaoamoedonovo) January 15, 2021

É PROJETO GENOCIDA! O Ministério da Saúde foi informado que faltaria oxigênio em Manaus há pelo menos 4 dias! Bolsonaro precisa pagar pelos seus crimes. #ImpeachmentBolsonaroUrgente https://t.co/qRoFymjLoc — Natália Bonavides (@natbonavides) January 15, 2021

"E dai? Não sou coveiro"

"Auxilio só serve pra comer gente"

“Tá com medinho de pegar vírus?”

“O vírus tá aí. Vamos ter que enfrentar como homem porra. Não como moleque."

"Eu não entendo nada de medicina,meu negócio é matar "

FRASES DE UM PRESIDENTE! #ImpeachmentBolsonaroUrgente pic.twitter.com/l1jpbFEESz — Brii ⚫⚪✊🏾 (@Alviinegra_sccp) January 15, 2021

Nos últimos dias, Maia, que como presidente da Câmara tem a “permissão” de analisar os pedidos de impeachment de Bolsonaro, afirmou que a falta de vacinação contra a covid-19 pode ser considerada um motivo para o processo de destituição do presidente em poucos meses. Há cerca de 60 pedidos contra o chefe do Executivo.

Ontem (14), Maia atribuiu a situação na capital do Amazonas à “agenda negacionistas que muitas lideranças promovem” e voltou a defender a volta das atividades do Congresso Nacional, que está em recesso.