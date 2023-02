Integrantes da CPI da Vale aprovam relatório final do grupo de trabalho

A Comissão Parlamentar de Inquérito da Vale aprovou por unanimidade, nesta terça-feira (31), o relatório final sobre o trabalho. A reunião ordinária ocorreu na Sala VIP da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa).

O relatório não apenas lista os resultados da CPI, mas também sugere medidas para que todas as mineradoras com atividades no Estado sigam um padrão de trabalho que minimize os impactos sociais e ambientais causados pela mineração, incluindo a Vale.

O presidente da CPI, deputado Eraldo Pimenta (MDB), afirma que o relatório foi trabalhado com profundidade e a maior celeridade possível, com quase dois anos de existência.

Eraldo Pimenta (MDB), disse que, “com os novos deputados empossados, faremos uma Comissão Parlamentar de Acompanhamento das mineradoras”.

Segundo o parlamentar, há o compromisso da empresa de avançar nos estudos para verticalizar a produção minerária em vários dos projetos no Pará.

Ferrovia Paraense

O relatório da CPI também aponta o compromisso assumido pela Vale da efetivação da Ferrovia Paraense, que integraria o transporte ferroviário do Pará ao sistema ferroviário nacional. A proposta é que a ferrovia que sai de Marabá, no sudeste do Estado, e vem para Vila do Conde, em Barcarena, se integre com a Ferrovia Norte-Sul.

Participaram da reunião o presidente da comissão, deputado Eraldo Pimenta; o vice-presidente, deputado Carlos Bordalo; o relator, deputado Igor Normando; a deputada Cilene Couto; e o deputado Ozório Juvenil. Também acompanharam a sessão os parlamentares Dirceu Ten Caten e Dr. Galileu.