Instituto de Terras do Pará avança com a regularização fundiária em Ananindeua

O Instituto de Terras do Pará (Iterpa) está em processo de regularização fundiária no bairro da Guanabara, em Ananindeua. No município, técnicos estão realizando o cadastro e garantindo o georreferenciamento das áreas das residências. O Iterpa enfatiza a importância dos moradores das Ruas Celestino Rocha, Oseas Silva e Ricardo Borges comparecerem ao posto de atendimento fixo para não perderem a oportunidade de garantir a titulação de suas propriedades.

"Incentivamos a participação da população, pois a regularização só é possível se as famílias forem cadastradas. O procedimento é simples: uma entrevista social e a apresentação de alguns documentos, além da visita ao imóvel para realizar a medição do terreno. Todo o processo é gratuito e menos burocrático. É uma oportunidade importante para que todos obtenham o título de propriedade sem nenhum custo", destaca Bruno Kono, presidente do Iterpa.

VEJA MAIS

Ação tem parceira entre Estado e prefeitura

Essa ação de regularização fundiária urbana, realizada em parceria entre o Governo do Estado e a prefeitura, tem como objetivo entregar aproximadamente 800 títulos de imóveis no bairro da Guanabara, que já recebeu a mesma quantidade de documentos na primeira fase do trabalho. Esse serviço garante a segurança jurídica da ocupação e garante o direito de propriedade gratuitamente.

O Iterpa informa que essa ação faz parte do programa "Vamos Regularizar" do Governo do Estado, uma iniciativa que promove e incentiva a regularização fundiária urbana em todos os municípios do Pará. O trabalho é facilitado pelo uso de um aplicativo tecnológico desenvolvido pelo próprio Iterpa.

No próximo mês de julho, a ação será direcionada para Jaderlândia, também em Ananindeua, onde estima-se beneficiar cerca de 5 mil famílias. O cadastro será realizado por funcionários do Iterpa e da prefeitura, que visitarão as casas dos moradores equipados com tablets ou celulares para coletar as informações socioeconômicas e os documentos necessários.

Serviço

Os moradores interessados em regularizar seus imóveis podem procurar o posto fixo do Iterpa, localizado na Escola Municipal Lúcia Wanderley, na rua Pedreirinha, nº 298, no bairro da Guanabara, em Ananindeua, das 8h às 12h.