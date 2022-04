Inscrições para o Exame da OAB terminam na próxima segunda

As inscrições para o 35º Exame de Ordem Unificado, que começaram na última segunda-feira (25), seguem até as 17h da próxima segunda (2), no endereço eletrônico da OAB, sendo que a taxa de inscrição, que está R$ 295, pode ser paga até o dia 2 de junho. As provas serão realizadas em várias cidades do Brasil, entre elas Belém, Marabá, Santarém e Redenção, no Pará, conforme o edital publicado pela entidade. A 1ª fase, que envolve a prova objetiva, está programada para o dia 3 de julho, enquanto a prova prático-profissional (2ª fase) está prevista para o dia 28 de agosto.

Poderá ser concedida isenção do pagamento da taxa de inscrição ao examinando que, cumulativamente, estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e comprovar hipossuficiência de recursos financeiros para pagamento da referida taxa, com renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo, ou que possua renda familiar mensal de até três salários mínimos.

O Exame pode ser realizado por bacharéis em Direito formados em instituições regularmente credenciadas e estudantes de Direito do último ano do curso de graduação ou dos dois últimos semestre. A aprovação no Exame de Ordem é requisito necessário para a inscrição nos quadros da OAB como advogado.

No ato da inscrição, o candidato deve indicar uma entre sete grandes áreas do Direito para a prova prática e discursiva: Direito Constitucional, Direito do Trabalho, Direito Penal, Direito Administrativo, Direito Civil, Direito Tributário e Direito Empresarial.

O examinando será aprovado na primeira fase (prova objetiva) se obtiver o mínimo de 50% de acertos (40 pontos). Com isso, ele estará habilitado à prova prático-profissional. Nesta segunda fase, será considerado aprovado o examinando que obtiver nota igual ou superior a 6 pontos, vedado o arredondamento.