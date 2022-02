Impeachment de Dilma foi por falta de apoio político, e não por pedaladas fiscais, afirma Barroso

O “motivo real” para o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), em 2016, foi a falta de apoio político à chefe do Executivo na época, e não as pedaladas fiscais, afirma Luís Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). As informações são do O Globo.

O trecho, revelado pela colunista do jornal “Folha de S. Paulo” Mônica Bergamo, afirma que “a justificativa formal (para o impeachment) foram as denominadas 'pedaladas fiscais' — violação de normas orçamentárias —, embora o motivo real tenha sido a perda de sustentação política”.

A declaração integra um artigo escrito pelo membro da Corte para a primeira edição da revista do Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri), que será lançada no próximo dia 10.

O magistrado comentou outras vezes sobre o cenário que levou a ex-presidente a sofrer o impeachment. Segundo ele, “não deve haver dúvida razoável de que ela (Dilma) não foi afastada por crimes de responsabilidade, nem por corrupção, mas, sim, foi afastada por perda de sustentação política”.

Na ocasião, Barroso disse ainda que afastar Dilma “por corrupção depois do que veio, do que se se seguiu, seria uma ironia da história”. A fala foi dada durante a abertura do “Simpósio Interdisciplinar sobre o Sistema Político Brasileiro & XI Jornada de Pesquisa e Extensão da Câmara dos Deputados”, evento organizado pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), o Economics and Politics Research Group (EPRG), a Universidade de Brasília (UnB) e a Câmara dos Deputados