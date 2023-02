Imagens dos ataques golpistas no Planalto são colocadas em sigilo pelo governo

A Folha de S.Paulo fez um pedido de Lei de Acesso à Informação para obter a íntegra das imagens dos ataques golpistas ao Palácio do Planalto, mas o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, através do Gabinete de Segurança Institucional, se negou a compartilhá-las, decretando, assim o sigilo das imagens. As informações são da Agência Estado.

De acordo com o argumento do GSI, liderado pelo general Gonçalves Dias, compartilhar a íntegra das imagens não é razoável, uma vez que expõe informações sobre métodos, equipamentos, procedimentos operacionais e recursos humanos da segurança presidencial.

"Dessa forma, presente pedido de informação não pode ser atendido, haja vista que as imagens do sistema de vídeo monitoramento do Palácio do Planalto são de acesso restrito, considerando que sua divulgação indiscriminada traz prejuízos e vulnerabilidades para a atividade de segurança das instalações presidenciais", diz a resposta. "Caso seja facultado o acesso às informações solicitadas, a eficiência, como princípio constitucional da administração pública, e o interesse público de prevenir ações adversas contra as autoridades protegidas pelo GSI/PR ficam desamparados."

O governo oficialmente divulgou um recorte editado das imagens anteriormente. A imprensa inteira foi compartilhada com o conteúdo obtido inicialmente pelo programa Fantástico da TV Globo. Nos trechos compartilhados, não era possível analisar uma suposta omissão das forças de segurança, que eventualmente teriam favorecido a entrada dos golpistas.