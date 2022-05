IBGE divulga a lista de aprovados para trabalhar no censo 2022

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta sexta-feira (20) a lista dos aprovados nos dois últimos Processos Seletivos Simplificados (PSS) realizados para contratação de servidores temporários que vão atuar, em todos os municípios do país, durante o Censo Demográfico 2022. A coleta domiciliar será de 1 de agosto a 31 de outubro.

No Pará, serão contratados 6.121 recenseadores, 190 Agentes Censitários Municipais (ACM); e 606 Agentes Censitários Supervisores (ACS). O resultado foi divulgado na manhã desta sexta-feira, 20, no site da organizadora do concurso, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) e está disponível aqui.

O valor de remuneração dos recenseadores é calculado com base no número de unidades visitadas; na taxa de remuneração dos setores censitários que o recenseador for percorrer; no número de questionários respondidos; e no número de pessoas recenseadas.

Os contratos terão duração de três meses, podendo ser prorrogados. Os recenseadores não precisarão cumprir horários fixos e podem trabalhar em dias de semana, feriados ou finais de semana. Além disso, terão direito a 13º salário e férias proporcionais aos dias trabalhados e à produção. Os aprovados e classificados dentro da quantidade de vagas disponíveis em cada município deverão ser contratados em julho.

A remuneração para o cargo de ACM é de R$ 2.100,00, enquanto a de ACS é de R$ 1.700,00. Os primeiros vão gerenciar os Postos de Coleta, fazendo o controle e gestão dos recursos humanos e materiais. Também vão acompanhar e orientar a coleta de dados, coordenando o trabalho dos ACS e recenseadores. Já os ACS farão a supervisão da operação censitária junto aos recenseadores, exercendo também tarefas administrativas, como renovação de contratos e avaliação dos recenseadores. A previsão de contratação dos aprovados em ambos os cargos a partir do dia 31 de maio de 2022, com cinco meses de duração, com possibilidade de prorrogação.

Em todo o país, mais de 621 mil pessoas concorreram às vagas distribuídas em 5.297 municípios do país. O IBGE contratará 206.891 servidores temporários, dos quais 183.021 serão recenseadores, 18.420 para ACS e 5.450 para ACM.