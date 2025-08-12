Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
#end
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Ibaneis rebate Trump com dados de segurança em Brasília e alfineta Lula: 'Acredito no diálogo'

Estadão Conteúdo

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), publicou um texto em seu perfil no X (antigo Twitter) endereçado ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em resposta à inclusão de Brasília em uma lista de "capitais violentas" nesta segunda-feira, 11.

Na publicação com dados de segurança pública da capital federal, Ibaneis afirma que o discurso do republicano foi pautado em "informações equivocadas, possivelmente decorrentes da atual ausência de um diálogo mais consistente entre o Brasil e os Estados Unidos da América".

Em meio aos dados sobre segurança pública, o governador segue alfinetando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmando conduzir um governo de centro-direita, em oposição ao governo federal, e que "por isto, a segurança pública da capital do Brasil tem por foco resultados concretos, livre de vieses ideológicos".

"Diferentemente do atual Governo Federal, acredito no diálogo e na força das relações diplomáticas. Tenho, de forma reiterada, afirmado que o Governo Federal deve abandonar disputas ideológicas e adotar uma postura pragmática nas relações internacionais, abrindo canais de negociações produtivas com os Estados Unidos da América. Para este Governo do Distrito Federal, interesses geopolíticos e comerciais devem estar acima de divergências político-partidárias", escreveu o governador.

Apesar da longa lista de programas citados pelo governador, a segurança do Distrito Federal é financiada diretamente por repasses do governo federal. Na carta, Ibaneis chegou a citar iniciativas que executa de "forma independente da União".

O fato foi destacado pela ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, que publicou no X uma reação à carta do governador.

"Ao invés de criticar o presidente Lula em sua carta subserviente a Donald Trump, o governador Ibaneis Rocha deveria lembrar que a segurança pública de Brasília é financiada pelos repasses do governo federal. Só este ano são R$ 25 bilhões por meio do FCDF; metade deste valor para pagar os salários dos policiais", escreveu Gleisi, citando também o envolvimento de subalternos de Ibaneis no 8 de Janeiro.

A menção de Trump a Brasília ocorreu durante um pronunciamento sobre a mobilização de tropas da Guarda Nacional para fazer o policiamento Washington, diante dos elevados índices de violência na cidade.

O presidentes comparou os números da capital norte-americana com o de outras cidades, como Brasília, Bogotá e Cidade do Panamá, mas cometeu imprecisões, incluindo sobre Washington D.C. Os crimes violentos caíram 26% na capital em comparação com o mesmo período de 2024, segundo dados da polícia de Washington.

Ao Estadão, Ibaneis havia prometido responder ao americano de forma "bem-educada" e demarcando suas diferenças políticas com Lula. "Vamos fazer uma resposta bem-educada mostrando a ele que quem governa o Distrito Federal sou eu e que os nossos números são muito bons. Aqui o Lula é hóspede", disse.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA

TRUMP

WASHINGTON

CONTROLE

FEDERAL

BRASÍLIA

IBANEIS ROCHA
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Deputado quer barrar indicação de Anielle Franco para conselho de empresa de pagamentos do BB

12.08.25 16h17

Bolsonaro pede ao STF para deixar prisão domiciliar e fazer exames após refluxo e soluços

12.08.25 15h28

Ibaneis rebate Trump com dados de segurança em Brasília e alfineta Lula: 'Acredito no diálogo'

12.08.25 15h18

Deputada Fernanda Melchionna propõe que Lei Magnitsky não tenha efeito no Brasil

12.08.25 15h13

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

POLÍCIA

Daniel é afastado da Prefeitura de Ananindeua após operação do MPPA

O MPPA deflagrou operação na manhã desta terça-feira (5/8)

05.08.25 10h19

'risco'

Michelle Bolsonaro diz que deputada avançou 'violentamente sobre as partes íntimas' de Nikolas

A agressão teria ocorrido enquanto o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), recuperava seu assento na Mesa Diretora após dois dias de ocupação em protesto à prisão de Bolsonaro

08.08.25 18h38

Política

Deputado estadual pede à Embaixada dos EUA no Brasil que suspenda visto de vereadores de Belém

O deputado Rogério Barra (PL/PA) postou nas redes sociais que oficializou o pedido listando os 12 vereadores que aprovaram um requerimento declarando Trump 'persona non grata'

06.08.25 18h21

justiça

Quem é o ministro do STJ Og Fernandes, que suspendeu o afastamento do prefeito Daniel Santos

Decisão foi tomada nesta quarta-feira (06.08)

07.08.25 8h44

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda