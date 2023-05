Ibama reavalia pedido da Petrobras para exploração na foz do Amazonas

Depois da Petrobras apresentar nova solicitação na última quinta-feira (25) para perfuração do poço de petróleo e gás na foz do Amazonas, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) informou que irá reavaliar o pedido.

A reapresentação do pedido da estatal acontece após o Ibama ter negado a licença por verificar potenciais riscos ambientais.

O presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, acolheu o parecer técnico da autarquia e negou o pedido da Petrobras para exploração na foz do Amazonas. A deliberação do órgão ambiental reforça a necessidade da realização de Avaliação Ambiental de Área Sedimentar (AAAS) para as bacias sedimentares para perfuração de poço exploratório na região.

A decisão do Ibama gerou atrito dentro do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede), declarou que o parecer do Ibama é técnico e deve ser respeitado.

Alexandre Silveira (PSD-MG), ministro de Minas e Energia, contrário à decisão, criticou a necessidade da AAAS para perfuração de um poço exploratório na foz do Amazonas.