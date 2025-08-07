Capa Jornal Amazônia
Política

Política

Hugo Motta marca sessão para 12h desta quinta, após retomar cadeira da Câmara com dificuldade

Motta reassumiu a presidência da Câmara às 22h20 desta quarta, quase duas horas após o horário previsto da sessão

Estadão Conteúdo
fonte

Em discurso, Motta criticou a ação da oposição e defendeu a prioridade de pautas nacionais, não pessoais ou eleitoreiras (Foto: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para esta quinta-feira, 7, uma sessão a partir das 12h. O agendamento ocorre na manhã seguinte à retomada, pelo deputado, de sua cadeira na Mesa do plenário da Casa, que estava ocupada por bolsonaristas desde a terça-feira, 5.

Motta voltou a se sentar na cadeira de presidente da Câmara após as 22h20 desta quarta-feira, 6, com quase duas horas de atraso em relação ao horário marcado para a sessão, às 20h30. O presidente da Casa teve que atravessar uma multidão de deputados da oposição, que se aglomeravam em torno da Mesa.

A travessia foi feita com dificuldade, com Motta cercado por aliados de primeira hora, como os líderes Dr. Luizinho (PP) e Isnaldo Bulhões (MDB). Após certa resistência, o deputado Marcos Pollon (PL-RS) se levantou da cadeira da presidência, e deputados do Centrão chegaram a segurá-la até que Motta se sentasse.

 

Em discurso, o presidente da Câmara disse que a ação da oposição "não foi boa" para a Casa e defendeu a necessidade de priorizar pautas para o país, e não "pautas pessoais ou eleitoreiras". O deputado também indicou que convocaria uma sessão plenária "oportunamente".

Na terça-feira, oposicionistas anunciaram um "pacote da paz" para "abrandar" a relação entre os Três Poderes, após a determinação da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Compõem o pacote uma anistia "ampla, geral e irrestrita" aos envolvidos no 8 de Janeiro, o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e a proposta de emenda à Constituição (PEC) que põe fim ao foro privilegiado.

A pauta da sessão desta tarde ainda será divulgada pela Secretaria-Geral da Mesa. Quando Motta convocou a sessão desta quarta à noite, após reunião de líderes, a pauta publicada incluía processos remanescentes, entre eles uma Medida Provisória que cria um programa para diminuir a fila do INSS.

.
